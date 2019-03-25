Стало известно, когда Меган Маркл выйдет из декретного отпуска
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Розсилка
В этом году герцогиня была утверждена в качестве покровителя четырех новых организаций
37-летняя Меган Маркл спустя полгода после родов вернется к обязанностям герцогини Сассекской. Ее первый выход вместе с принцем Гарри произойдет на саммите молодежных лидеров.
Первенец принца Гарри и Меган Маркл должен появиться на свет в апреле. Герцогиня Сассекская уже ушла в декретный отпуск перед родами. После рождения ребенка Меган не намерена надолго выпадать из светской и общественной жизни.
Ее декретный отпуск закончится осенью. Кенсингтонский дворец уже планирует расписание принца Гарри и Меган Маркл на октябрь. Первым мероприятием в рабочем графике Меган после родов станет ежегодный международный саммит молодых лидеров в Лондоне.
«Гарри стремится поддержать Меган в развитии ее собственной роли. Возможность сотрудничать с таким близким к ее сердцу делом - идеальный шаг. Если с ребенком всё будет в порядке, это время идеально подходит для того, чтобы она расширила свою работу новым партнерством с Queen’s Commonwealth Trust», - отметили в окружении герцогов Сассекских.
В этом году Меган была утверждена в качестве покровителя четырех новых организаций. До начала ее декретного отпуска она была объявлена новым вице-президентом Фонда Содружества королевы. Ее муж является его президентом, пишет Vanity Fair.
Джерело: Cosmopolitan