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    Жизнь

    Стало известно, когда Меган Маркл выйдет из декретного отпуска

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    Меган Маркл - Стало известно, когда Меган Маркл выйдет из декретного отпуска
    Меган Маркл

    В этом году герцогиня была утверждена в качестве покровителя четырех новых организаций

    37-летняя Меган Маркл спустя полгода после родов вернется к обязанностям герцогини Сассекской. Ее первый выход вместе с принцем Гарри произойдет на саммите молодежных лидеров.

    Первенец принца Гарри и Меган Маркл должен появиться на свет в апреле. Герцогиня Сассекская уже ушла в декретный отпуск перед родами. После рождения ребенка Меган не намерена надолго выпадать из светской и общественной жизни.

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    Стало известно, когда Меган Маркл выйдет из декретного отпуска
    Стало известно, когда Меган Маркл выйдет из декретного отпуска
    Стало известно, когда Меган Маркл выйдет из декретного отпуска
    Стало известно, когда Меган Маркл выйдет из декретного отпуска
    Стало известно, когда Меган Маркл выйдет из декретного отпуска
    Стало известно, когда Меган Маркл выйдет из декретного отпуска
    Стало известно, когда Меган Маркл выйдет из декретного отпуска
    Стало известно, когда Меган Маркл выйдет из декретного отпуска
    Стало известно, когда Меган Маркл выйдет из декретного отпуска
    Стало известно, когда Меган Маркл выйдет из декретного отпуска
    Стало известно, когда Меган Маркл выйдет из декретного отпуска
    Стало известно, когда Меган Маркл выйдет из декретного отпуска
    Стало известно, когда Меган Маркл выйдет из декретного отпуска
    Стало известно, когда Меган Маркл выйдет из декретного отпуска
    Стало известно, когда Меган Маркл выйдет из декретного отпуска
    Стало известно, когда Меган Маркл выйдет из декретного отпуска
    Стало известно, когда Меган Маркл выйдет из декретного отпуска
    Стало известно, когда Меган Маркл выйдет из декретного отпуска
    Стало известно, когда Меган Маркл выйдет из декретного отпуска
    Стало известно, когда Меган Маркл выйдет из декретного отпуска
    Стало известно, когда Меган Маркл выйдет из декретного отпуска
    Стало известно, когда Меган Маркл выйдет из декретного отпуска

    Ее декретный отпуск закончится осенью. Кенсингтонский дворец уже планирует расписание принца Гарри и Меган Маркл на октябрь. Первым мероприятием в рабочем графике Меган после родов станет ежегодный международный саммит молодых лидеров в Лондоне.

    «Гарри стремится поддержать Меган в развитии ее собственной роли. Возможность сотрудничать с таким близким к ее сердцу делом - идеальный шаг. Если с ребенком всё будет в порядке, это время идеально подходит для того, чтобы она расширила свою работу новым партнерством с Queen’s Commonwealth Trust», - отметили в окружении герцогов Сассекских.

    В этом году Меган была утверждена в качестве покровителя четырех новых организаций. До начала ее декретного отпуска она была объявлена новым вице-президентом Фонда Содружества королевы. Ее муж является его президентом, пишет Vanity Fair.

     

    Джерело: Cosmopolitan

    Меган Маркл
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