Меган Маркл просит модного совета у Виктории Бекхэм

Невеста принца Гарри тесно общается с певицей и дизайнером Викторей Бекхэм

Похоже, что прозвище posh spice (аристократичная перчинка), которое Виктория Бекхэм приобрела еще когда была участницей группы Spice Girls, можно назвать пророческим. У британского дизайнера есть все шансы стать ближе к королевской семье и повысить свой престижный статус — ведь за советом по стилю и красоте к Виктории теперь обращается



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Меган Маркл Виктория Бэкхем

Невеста принца Гарри тесно общается с певицей и дизайнером Викторей Бекхэм

Похоже, что прозвище posh spice (аристократичная перчинка), которое Виктория Бекхэм приобрела еще когда была участницей группы Spice Girls, можно назвать пророческим.

У британского дизайнера есть все шансы стать ближе к королевской семье и повысить свой престижный статус — ведь за советом по стилю и красоте к Виктории теперь обращается будущая жена принца Гарри Меган Маркл.

Информацию о том, что Меган и Виктория тесно общаются, дало вчера престижное издание Vanity Fair. Оказывается, это знакомство завязалось еще в конце прошлого года: Виктория, которая давно знает принца Гарри, посоветовала его невесте воспользоваться услугами популярного лондонского косметолога Сары Чапмэн.

Несмотря на то что простые смертные к мисс Чапмэн записываются за полгода, Виктория ухитрилась «выбить» Меган дату повыгоднее: аккурат накануне объявления о помолвке. Бекхэм также посоветовала Маркл воспользоваться услугами модного парикмахера и ввела в круг лондонского fashion-сообщества. В ответ на это актриса отплатила услугой за услугу: надела для одного из официальных портретов по случаю помолвки свитер Victoria Beckham, и тот был распродан за считанные часы.