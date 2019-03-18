Стало известно, сколько украинцы будут отдыхать на Пасху



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Пасха в 2019 году выпадает на 28 апреля

На Пасху в 2019 году, которую украинцы по православной традиции будут праздновать 28 апреля, мы будем отдыхать пять дней подряд - с субботы (27 апреля) до среды (1 мая).

Поскольку в этом году Пасха максимально приблизилась к Дню труда, 1 мая, в Кабмине приняли решение сделать выходным и вторник, 30 апреля. Однако за этот день украинцам придется отработать - 11 мая.

Стоит отметить, что Католическая Пасха будет отмечаться в 2019 году в воскресенье, 21 апреля, на неделю раньше православной. Такое различие в датах связано с разницей между юлианским и григорианским календарями.



