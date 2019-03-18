  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Стало известно, сколько украинцы будут отдыхать на Пасху

    • Розсилка
    Стало известно, сколько украинцы будут отдыхать на Пасху
    foxtime.ru

    Пасха в 2019 году выпадает на 28 апреля

    На Пасху в 2019 году, которую украинцы по православной традиции будут праздновать 28 апреля, мы будем отдыхать пять дней подряд - с субботы (27 апреля) до среды (1 мая).

    Поскольку в этом году Пасха максимально приблизилась к Дню труда, 1 мая, в Кабмине приняли решение сделать выходным и вторник, 30 апреля. Однако за этот день украинцам придется отработать - 11 мая.

    Стоит отметить, что Католическая Пасха будет отмечаться в 2019 году в воскресенье, 21 апреля, на неделю раньше православной. Такое различие в датах связано с разницей между юлианским и григорианским календарями.

    Читайте також
    Пасха 2019 праздник
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ