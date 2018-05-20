Бриллианты и платина: Fashion-мир обсуждает свадебные украшения Меган Маркл

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Меган Маркл и принц Гарри

Не успел весь мир насладится сказочной свадьбой принца Гарри и актрисы Меган Маркл, как мировые глянцы начали обсуждать детали свадебного образа невесты

Как ранее сообщал Scotch, на свадебной церемонии невеста появилась в элегантное белоснежном свадебное платье, который создал модный французский дом Givenchy. По предварительным подсчетам, свадебное платье обошлось Меган в 100 000 фунтов стерлингов, и заплатила она за него сама, так же, как это сделала в свое время и герцогиня Кэтрин.

Голову Меган Маркл украшала бриллиантовая тиара, которая ранее принадлежала королеве Марии Текской, бабушке королевы Елизаветы II, а также фата Givenchy. Вышивка на фате символически показывает цветы пятидесяти трех стран Британского Содружества.

«Бриллиантовая тиара была создана в 1932 году, а центральный камень датируется 1893 годом», - значится в заявлении Кенсингтонского дворца.

Сама тиара сделана из бриллиантов и платины, как гибкая полоса из одиннадцати секций, которые декорированы чередующимися овалами и паве с большими и маленькими бриллиантами.

В центре закреплена съемная брошь из десяти бриллиантов. Изначально тиара была придумана, чтобы подчеркнуть центральную брошь, которую была передана бывшей принцессе Марии графством Линкольн, когда она вышла замуж за принца Джорджа, герцога Йоркского в 1893 году.

Королева Елизавета II получила головной убор в подарок от своей бабушки в 1953 году. Также на свадебную церемонию Меган Маркл надела браслет и серьги ювелирного Дома Cartier.

По материалам: журнал Vogue.