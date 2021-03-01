Студентка бросила колледж и уже к 25 годам заработала свой первый миллион (фото)

Девушка выкладывает горячие фото

Девушка из Майами, штат Флорида, в нужный момент поняла, что Instagram — это не только социальная сеть, но и отличное место для заработка.

Родители Алексы Коллинз были в ярости, когда узнали, что их 21-летняя дочь бросила колледж за год до окончания. Девушка одновременно подрабатывала моделью, выкладывая получившиеся фотографии в "Инстаграм". И в какой-то момент это начало приносить доход, тогда Алекса отказалась от пустой траты времени за партой, сообщает The Sun.

«На тот момент я уже работала со многими крупными брендами, поэтому у меня было достаточно возможностей для самореализации. Вам нужно всего 50 тыс. подписчиков, чтобы начать зарабатывать в Инстаграме», - Алекса Коллинз.

По словам Алексы, родители были не в восторге от ее решения, но она смогла их переубедить. Сейчас девушка работает с такими известными брендами, как PrettyLittleThing, Fashion Nova, Urban Decay и Tart Cosmetics. Количество ее подписчиков увеличилось до 1,2 млн благодаря тому, что она ежедневно показывает свою жизнь и выкладывает красивые фото.

«У меня есть своя небольшая фанатская база, с которой я просыпаюсь в 7:30 и показываю, как проходит мой день. Я также получаю огромное количество сообщений от парней, которые приглашают меня на свидания. Среди них есть даже знаменитости — футболисты, актеры, музыканты», - Алекса Коллинз.

Но Алекса игнорирует сообщения от мужчин, так как девушка уже встречается с 31-летним Томом Шилдсом, который работает в сфере недвижимости. К 25 годам модель заработала свой первый миллион и купила особняк с четырьмя спальнями и бассейном на заднем дворе.

Ранее «Скотч» сообщал, что дочь звезды «Квартала 95» сразила поклонников красотой в честь 18-летия.

«18 лет назад ты своим появлением, смехом и кудряшками осчастливила нашу жизнь! Сегодня ты такая взрослая, но никогда не перестанешь быть маленькой для меня... С Днем рождения, малышка! Ты и есть подарок.. P. S. Я не очень сильна в создании подобных видео, поэтому опоздала с ним на целый день, но я надеюсь, ты улыбнешься, когда будешь смотреть эти фото. Они теплые, как и ты сама», – оставила трогательную подпись главная «квартальщица»

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