В США объявили победителей премии «Золотой глобус». Полный список лауреатов

Лучшим драматическим фильмом признана «Земля кочевников» режиссера Хлои Чжао, а лучшей комедией — «Борат 2» Джейсона Уолинера

28 февраля прошла 78-я церемония премии голливудской Ассоциации иностранной прессы. Мероприятие проходило по видеосвязи из Нью-Йорка и Беверли-Хиллз. одновременно Лучшими фильмами объявлены «Земля кочевников», «Борат-2», «Душа» и «Минари», а лучшими сериалами — «Корона», «Шиттс Крик» и «Ход королевы».

Кроме того, лучшим актером в драматическом фильме посмертно признан Чедвик Боузман («Ма Рейни: Мать блюза»), а актрисой — Андра Дэй («Соединенные Штаты против Билли Холидей»). «Борат-2» выиграл в номинации «Лучшая комедия или мюзикл». Саша Барон Коэн был признан лучшим актером в комедийном фильме, а лучшая женская роль в комедии или мюзикле на счету Розамунд Пайк («Аферистка»).

Лучший драматический фильм

«Отец»

«Манк»

«Земля кочевников»

«Девушка, подающая надежды»

«Суд над чикагской семеркой»

Лучшая комедия или мюзикл

«Борат 2»

«Гамильтон»

«Мьюзик»

«Зависнуть в Палм-Спрингс»

«Выпускной»

Лучший актер в драматическом фильме

Риз Ахмед, «Звуки металла»

Чедвик Боузман, «Ма Рейни: Мать блюза»

Энтони Хопкинс, «Отец»

Гари Олдман, «Манк»

Тахар Рахим, «Мавританец»

Лучший актер в комедии или мюзикле

Саша Барон Коэн, «Борат 2»

Лин-Мануэль Миранда, «Гамильтон»

Дев Патель, «История Дэвида Копперфилда»

Джеймс Корден, «Выпускной»

Энди Сэмберг, «Зависнуть в Палм-Спрингс»

Лучшая актриса в драматическом фильме

Кэри Маллиган, «Девушка, подающая надежды»

Фрэнсис МакДорманд, «Земля кочевников»

Ванесса Кирби, «Фрагменты женщины»

Виола Дэвис, «Ма Рейни: Мать блюза»

Андра Дэй, «Соединенные Штаты против Билли Холидей»

Лучшая актриса в комедии или мюзикле

Мария Бакалова, «Борат 2»

Кейт Хадсон, «Мьюзик»

Мишель Пфайффер, «Уйти не прощаясь»

Розамунд Пайк, «Аферистка»

Аня Тейлор-Джой, «Эмма.»

Лучший актер второго плана

Саша Барон Коэн, «Суд над чикагской семеркой»

Дэниэл Калуя, «Иуда и черный мессия»

Джаред Лето, «Дьявол в деталях»

Билл Мюррей, «Последняя капля»

Лесли Одом-мл., «Одна ночь в Майами»

Лучшая актриса второго плана

Гленн Клоуз, «Элегия Хиллбилли»

Оливия Колман, «Отец»

Джоди Фостер, «Мавританец»

Аманда Сайфред, «Манк»

Хелен Зенгель, «Новости со всех концов света»

Лучший режиссер

Эмиральд Феннел, «Девушка, подающая надежды»

Дэвид Финчер, «Манк»

Реджина Кинг, «Одна ночь в Майами»

Аарон Соркин, «Суд над чикагской семеркой»

Хлоя Чжао, «Земля кочевников»

Лучший сценарий

«Суд над чикагской семеркой»

«Земля кочевников»

«Отец»

«Манк»

«Девушка, подающая надежды»

Лучший фильм на иностранном языке

«Еще по одной»

«Ла Йорона»

«Вся жизнь впереди»

«Минари»

«Ты и я»

Лучший анимационный фильм

«Семейка Крудс: Новоселье»

«Вперед»

«Путешествие на Луну»

«Душа»

«Легенда о волках»

Лучшая музыка

«Полночное небо» — Александр Деспла

«Довод» — Людвиг Йоранссон

«Манк» — Трент Резнор и Аттикус Росс

«Душа» — Трент Резнор, Аттикус Росс и Джон Батист

«Новости со всех концов света» — Джеймс Ньютон Ховард

Лучшая песня

Io sì (Seen) — «Вся жизнь впереди»

Speak Now — «Одна ночь в Майами»

Tigress & Tweed — «Соединенные Штаты против Билли Холидей»

Fight For You — «Иуда и черный мессия»

Hear My Voice — «Суд над чикагской семеркой»

Лучший драматический сериал

«Корона»

«Страна Лавкрафта»

«Озарк»

«Мандалорец»

«Рэтчед»

Лучший актер в драматическом сериале

Джейсон Бэйтман, «Озарк»

Джош О’Коннор, «Корона»

Боб Оденкёрк, «Лучше звоните Солу»

Аль Пачино, «Охотники»

Мэттью Риз, «Перри Мейсон»

Лучшая актриса в драматическом сериале

Эмма Коррин, «Корона»

Оливия Колман, «Корона»

Джоди Комер, «Убивая Еву»

Лора Линни, «Озарк»

Сара Полсон, «Рэтчед»

Лучший комедийный сериал

«Эмили в Париже»

«Бортпроводница»

«Великая»

«Тед Лассо»

«Шиттс Крик»

Лучший актер в комедийном сериале

Дон Чидл, «Черный понедельник»

Николас Холт, «Великая»

Юджин Леви, «Шиттс Крик»

Джейсон Судейкис, «Тед Лассо»

Рами Юссеф, «Рами»

Лучшая актриса в комедийном сериале

Лили Коллинз, «Эмили в Париже»

Кейли Куоко, «Бортпроводница»

Эль Фаннинг, «Великая»

Джейн Леви, «Необыкновенный плейлист Зои»

Кэтрин О’Хара, «Шиттс Крик»

Лучший телефильм или мини-сериал

«Нормальные люди»

«Ход королевы»

«Голос перемен»

«Отыграть назад»

«Неортодоксальная»

Лучший актер в телефильме или мини-сериале

Брайан Крэнстон, «Ваша честь»

Джефф Дэниелс, «Правило Коми»

Итан Хоук, «Птица доброго господа»

Марк Руффало, «Я знаю, что это правда»

Хью Грант, «Отыграть назад»

Лучшая актриса в телефильме или мини-сериале

Кейт Бланшетт, «Миссис Америка»

Дэйзи Эдгар-Джонс, «Нормальные люди»

Шира Хаас, «Неортодоксальная»

Николь Кидман, «Отыграть назад»

Аня Тейлор-Джой, «Ход королевы»

Лучший актер второго плана в сериале, мини-сериале или телефильме

Джон Бойега, «Голос перемен»

Брендан Глисон, «Правило Коми»

Дэниэл Леви, «Шиттс Крик»

Джим Парсонс, «Голливуд»

Дональд Сазерленд, «Отыграть назад»

Лучшая актриса второго плана в сериале, мини-сериале или телефильме

Джиллиан Андерсон, «Корона»

Хелена Бонем Картер, «Корона»

Джулия Гарнер, «Озарк»

Энни Мерфи, «Шиттс Крик»

Синтия Никсон, «Рэтчед»

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