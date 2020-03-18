Студентка из Германии продала невинность за €1,5 млн евро



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Девственность и секс переоценены, считает Изабелла Фото: Cinderella Escorts

Девушка решила вступить в первые интимные отношения за деньги

21-летняя студентка из Германии Изабелла обогатилась на своей невинности. Девушка решила вступить в первые интимные отношения за деньги. Она записалась в эскорт-клуб и выставила свою девственность «на аукцион».

На необычное предложение откликнулись сразу несколько покупателей. Изабелла выбрала футбольного менеджера, который согласился заплатить за секс с ней полтора миллиона евро.

Встреча с мужчиной произвела приятное впечатление на девушку. Он подарил Изабелле сумку от Gucci и развлекал ее беседами о знаменитых людях, с которыми познакомился лично. «Он оказался настоящим джентльменом», - с восхищением отметила студентка.

Однако на этом необычный опыт Изабеллы не закончился. Девушка планирует и дальше встречаться с покупателем ее девственности. За это мужчина готов платить ей ежемесячно 10 тысяч евро. «Он мне понравился. Хорошо выглядит и очень богат», — подчеркнула Изабелла.

Студентка не жалеет о своем поступке. Девушка, выросшая в религиозной семье, придерживается свободных взглядов на романтические отношения. «Я думаю, что девственность и секс переоценены, для меня в этом нет ничего особенного. Первый секс — все равно что первая игра в баскетбол», — процитировали Изабеллу в Daily Mail.

Ранее сделку по продаже невинности совершила 19-летняя уроженка Харькова. Мужчина из Мюнхена заплатил ей за секс $1,3 миллиона, после чего изъявил желание на ней жениться.