Доктор Комаровский рассказал, как не заразиться коронавирусом во время секса



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Доктор Комаровский призвал избегать поцелуев

Половая передача для коронавируса не доказана

59-летний Евгений Комаровский высказался о коронавирусе. Знаменитый доктор рассказал, какие правила нужно соблюдать во время занятия сексом, чтобы не заразиться.

По словам доктора, половая передача для коронавируса не доказана, но во время секса придется очень постараться, чтобы не осуществить контакты слизистых оболочек верхней части туловища.

«Поэтому коронавирус в процессе полового акта легко передать посредством поцелуев, хотя уже сейчас в интернете предлагается огромное количество поз, при которых можно избегать контактов лицо к лицу. Главное - не ограничивать себя ни в чем. Карантин - удобное время для того, чтобы организовать подъем рождаемости к Новому году. Делайте правильные выводы», - заявил Комаровский на своем YouTube-канале.

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