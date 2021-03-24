Супруги сделали из двух грузовых контейнеров дом своей мечты (фото)

Не верится, что в доме всего 37 кв. м

Площадь крошечного дома Джейми и Дэйва Хинклов составляет всего 37 кв. м, однако не спешите их жалеть — ведь эта недвижимость может смело посоперничать с шикарным особняком. За основу предприимчивая пара взяла два грузовых контейнера, которые обычно используют для перевозки на морских суднах. Таким образом Хинклы избавились от возможных долгов, устав горбатиться на своих работах, сообщает Insider.

Свой путь супруги начали еще в 2014 году, когда продали дом в Ванкувере и за 65 тыс. долларов купили 200 соток земельного участка в Каламе, штат Вашингтон. Только через год они приступили к строительству — после того, как им провели электричество и решили проблему с водопроводом.

В августе 2015 года у Дэйва произошло внутримозговое кровоизлияние. Его госпитализировали на вертолете, после чего он пять дней провел в реанимации. К счастью, все обошлось. И как только Дэйва выписали из больницы, он тут же вернулся к строительству, параллельно восстанавливаясь после болезни. Поначалу у мужчины не двигалась правая часть тела, но, по его словам, именно физическая активность помогла ему снова вернуться в форму. К апрелю 2016 года строительство дома было завершено, а вместе с тем вернулось к подвижности 85% тела Дэйва.

В первом контейнере, который представляет собой первый этаж, поместились гостиная, кухня, ванная комната и кладовка. Винтовая лестница ведет на второй этаж, где находится спальня супругов, а также просторный балкон. После завершения своего дома супруги решили заняться другими проектами — строительством теплицы, курятников, подвесного моста и даже зиплайна. Сегодня мост соединяет балкон крошечного дома с частной террасой, с которой открывается прекрасный вид на долину.

Ранее «Скотч» сообщал, что житель Таиланда заказал в интернет-магазине айфон, а получил стол в виде айфона.

Когда заказ привезли, мужчина обнаружил в коробке стол в виде увеличенной копии iPhone в цвете «розовое золото». Производитель сохранил внешние детали телефона: экран, кнопку «домой», динамик и камеру.