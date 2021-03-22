Находчивая ирландка приготовила для жениха необычный свадебный подарок: новую почку

Из-за диабета у Гэри не только отказали обе почки, но и сильно ухудшилось зрение

57-летняя Ивонн Эванс из Лисберна (Северная Ирландия) и 51-летний Гэри Брукер из Белфаста (Северная Ирландия) встретились в августе 2019 года на мероприятии, организованном благотворительным Королевским национальным институтом слепых (RNIB).

Ни один из них не ожидал найти любовь при таких обстоятельствах, но у них начался бурный роман, и они обручились в октябре 2020 года. Но прежде чем они станут мужем и женой, Ивонн пожертвует свою почку Гэри, которому требуется пересадка из-за осложнений, вызванных диабетом первого типа.

«Не могу дождаться, чтобы пожертвовать ему свою почку. Его жизнь станет намного проще, когда ему сделают пересадку. Разве дар жизни — не лучший свадебный подарок?», — говорит Ивонн.

57-летняя Ивонн Эванс и 51-летний Гэри Брукер

Из-за диабета у Гэри не только отказали обе почки, но и сильно ухудшилось зрение. Теперь он видит только одним глазом, да и то всего на 20%. Его невеста и донор Ивонн страдает от дегенерации желтого пятна, из-за которой женщина практически перестала видеть, пишет Metro.

Ивонн была подавлена, когда узнала, что врачи ничего не могут сделать, чтобы вернуть ей зрение. Она старалась справляться с возникшими из-за болезни трудностями и присоединилась к Королевскому национальному институту слепых, благодаря которому и встретила Гэри.

Летом пара планирует отпраздновать свою свадьбу, но сначала Гэри получит новую почку от Ивонн. Женщина говорит, что стоицизм и терпение Гэри — это то, что ей больше всего в нем нравится. Эти качества помогают мужчине справляться с собственными трудностями, а также во всем поддерживать свою будущую супругу.

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