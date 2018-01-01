Стало известно, кто познакомил принца Гарри с Меган Маркл

Журналисты выяснили, что знакомству пары поспособствовала близкая подруга принца

Когда осенью 2016-го Кенсингтонский дворец подтвердил роман принца Гарри и Меган Маркл, все свободные девушки мира задались одним вопросом: «Как так же удачно познакомиться с холостым принцем?» В интервью BBC после объявления о своей помолвке Гарри и Меган лишь сказали, что это было свидание вслепую, а вот называть



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Принц Гарри и актриса Меган Маркл

Журналисты выяснили, что знакомству пары поспособствовала близкая подруга принца

Когда осенью 2016-го Кенсингтонский дворец подтвердил роман принца Гарри и Меган Маркл, все свободные девушки мира задались одним вопросом: «Как так же удачно познакомиться с холостым принцем?» В интервью BBC после объявления о своей помолвке Гарри и Меган лишь сказали, что это было свидание вслепую, а вот называть имя человека, который его организовал, отказались.

Но все тайное становится явным. Журналисты портала E! News выяснили, что ответственность за счастье молодых несет их общая подруга — Вайолет фон Вестенхольц. Ее отец, барон — близкий друг принца Чарльза. С Гарри она знакома много лет, и, когда однажды он рассказал, какую девушку хотел бы видеть рядом с собой, она решила свести его с Меган.

«Гарри было трудно познакомиться с кем-то. Он не мог воспользоваться Tinder или другим приложением, как делают обычные люди. Он рассказал ближайшим друзьям, что хотел бы встретить своего человека, но ему сложно это сделать», — сообщил источник.

Меган, кстати, перед тем, как пойти на встречу с незнакомцем, который оказался принцем, не сомневалась и задала Вайолет только один вопрос: «Он хороший?»

Джерело: Tatler