Елизавета II в свою очередь продолжает настаивать на своем, и по ее просьбе в скором времени невеста ее внука будет окружена еще большим количеством экспертов, которые обязаны научить ее манерам. Посмотрим, сдастся ли Меган или же продолжит протестовать.