Ради счастья внука Елизавета II пошла на множество уступок

Консервативная королева разрешила Гарри жениться на разведенной актрисе и даже пригласила ее на ужин, на котором могут присутствовать только члены монаршей семьи.

Однако такие поблажки Меган еще должна оправдать. Невесте принца приходится изучать все тонкости королевского этикета, чтобы не опозорить семью. Вот только Елизавета II считает, что актриса не достаточно серьезно относится к этому. По словам приближенных к монаршему двору лицам, на помолвку от королевы Меган получила целый список того, что ей разрешено делать, а что — нет.

«Меган не горит желанием подчиняться. Она считает эти правила устаревшими и просто смешными», — сообщил источник.