Принц Уильям раскрыл детали предстоящего мальчишника принца Гарри

Последняя вечеринка принца Гарри пройдет в Швейцарии

Принц Уильям готовит для Гарри мальчишник, который пройдет на горнолыжном курорте Вербье, что в Южной части Швейцарии. Так, на вечеринку жених и 15 его друзей отправятся на личном самолете, где будет пиво, шампанское и закуски. Они поселятся в шале за $20 миллионов, которое им предоставит друг



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Принц Гарри и принц Уилльям

Последняя вечеринка принца Гарри пройдет в Швейцарии

Принц Уильям готовит для Гарри мальчишник, который пройдет на горнолыжном курорте Вербье, что в Южной части Швейцарии. Так, на вечеринку жених и 15 его друзей отправятся на личном самолете, где будет пиво, шампанское и закуски. Они поселятся в шале за $20 миллионов, которое им предоставит друг семьи. Кроме того, с ними полетят мастера массажа, чтобы приводить уставших лыжников в форму после катания, а также повар.

«Это будут сумасшедшие выходные. Днем они будут кататься на лыжах или сноуборде, а вечером и ночью их ждут рестораны и клубы. Уильям уже потратил на организацию праздника больше миллиона»,— рассказал инсайдер журналу Life&Style.

Отметим, что о помолвке принца Гарри и Меган Маркл было объявлено в конце ноября. Пара приняла участие в в совместном фотоколле и дала первое интервью. После этого было объявлено, что свадьба состоится 19 мая 2018-го, но перед этим Меган нужно принять участие в таинстве крещения в католической церкви. Отметим, что Меган Маркл уже выбрала дизайнера, который создаст свадебное платье.

Джерело: graziamagazine.ru