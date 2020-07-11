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    Жизнь

    Беременная Кэти Перри сравнила себя с уткой (фото)

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    Американская певица Кэти Перри - Беременная Кэти Перри сравнила себя с уткой (фото)
    Американская певица Кэти Перри

    Исполнительница заявила, что благодарна за помощь отцу своей будущей дочери, актеру Орландо Блуму, у которого уже есть родительский опыт

    Американская певица Кэти Перри рассказала, как протекает ее беременность и с какими трудностями ей приходится сталкиваться в этом положении. Об этом пишет издание Daily Mail.

    По словам 35-летней певицы, она продолжает активную творческую деятельность и готовится выпустить в августе свой новый альбом, а также танцует и много поет.

    «Я ковыляю словно утка! Мне тяжело дышать, теперь я постоянно дышу через рот. Это громко и неприятно, и, Боже мой, я ем столько фруктового льда!» — поделилась Кэти Перри.

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    Беременная Кэти Перри сравнила себя с уткой (фото)
    Беременная Кэти Перри сравнила себя с уткой (фото)
    Беременная Кэти Перри сравнила себя с уткой (фото)
    Беременная Кэти Перри сравнила себя с уткой (фото)
    Беременная Кэти Перри сравнила себя с уткой (фото)
    Беременная Кэти Перри сравнила себя с уткой (фото)

    Кроме того, исполнительница заявила, что благодарна за помощь отцу своей будущей дочери, актеру Орландо Блуму, у которого уже есть родительский опыт: актер воспитывает 9-летнего сына от предыдущих отношений. Так, актер помог Перри выбрать коляску для их ребенка.

    Ранее папарацци сфотографировали беременную Кэти Перри в купальнике на пляже во время изоляции, введенной на фоне пандемии коронавируса. При этом на ней не было средств индивидуальной защиты.

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