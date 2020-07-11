Беременная Кэти Перри сравнила себя с уткой (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Американская певица Кэти Перри

Исполнительница заявила, что благодарна за помощь отцу своей будущей дочери, актеру Орландо Блуму, у которого уже есть родительский опыт

Американская певица Кэти Перри рассказала, как протекает ее беременность и с какими трудностями ей приходится сталкиваться в этом положении. Об этом пишет издание Daily Mail.

По словам 35-летней певицы, она продолжает активную творческую деятельность и готовится выпустить в августе свой новый альбом, а также танцует и много поет.

«Я ковыляю словно утка! Мне тяжело дышать, теперь я постоянно дышу через рот. Это громко и неприятно, и, Боже мой, я ем столько фруктового льда!» — поделилась Кэти Перри.

Кроме того, исполнительница заявила, что благодарна за помощь отцу своей будущей дочери, актеру Орландо Блуму, у которого уже есть родительский опыт: актер воспитывает 9-летнего сына от предыдущих отношений. Так, актер помог Перри выбрать коляску для их ребенка.

Ранее папарацци сфотографировали беременную Кэти Перри в купальнике на пляже во время изоляции, введенной на фоне пандемии коронавируса. При этом на ней не было средств индивидуальной защиты.