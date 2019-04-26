Сын Ким Кардашьян попал в реанимацию



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Сэйнт Уэст instagram.com/kimkardashian

63-летняя Крис Дженнер рассказала о проблеме со здоровьем своего трехлетнего внука Сэйнта. К счастью, врачам удалось ее решить

Сыну Ким Кардашьян и Канье Уэста во время того, когда он играл на улице. Он внезапно стал задыхаться и родителям пришлось в экстренном порядке вызывать скорую. По словам Крис, мальчика пришлось поместить в реанимационное отделение, а им пережить ужасные несколько часов в ожидании вердикта врачей.

«Моего маленького внука госпитализировали в клинику в Палм-Спрингс с подозрением на аллергию. Мы оказались в реанимации», — поделилась Дженнер.

Выяснилось, что у Сэйнта была потенциально опасная аллергическая реакция. Мальчик много времени провел на газоне, так что причиной приступа могла стать трава. По словам Крис, сейчас с ним уже все хорошо.

Глава клана Кардашьян-Дженнер вспомнила подобный случай, который произошел с другим ее внуком — девятилетним Мэйсоном. Сын Кортни страдал от аллергии на арахисовое масло, и однажды очень напугал своих родных.

«Его горло начало сживаться, нам пришлось экстренно вести его в больницу. Когда такие вещи происходят в первый раз, это ужасно страшно», — рассказала телезвезда.

После продолжительного лечения Мэйсону удалось победить аллергию, и сейчас он может не отказывать себе в лакомстве.

Возвращаясь к Ким Кардашьян и Канье Уэсту, стоит отметить, что сейчас супруги находятся в счастливом ожидании четвертого ребенка. Ранее звезда признавалась, что ее муж мечтает о втором сыне, и в скором времени его желание осуществится: суррогатная мать родит им мальчика. У пары также есть пятилетняя дочь Норт и годовалая Чикаго.

Джерело: graziamagazine.ru