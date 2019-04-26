Беременная Подкопаева вынуждена перенести свадьбу



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Лилия Подкопаева

Абсолютная олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева недавно призналась, что ждет пополнения в семье от американского бизнесмена

Последние годы Лилия живет и работает в США. Именно там украинская спортсменка нашла свою любовь - бизнесмена Игоря Дубинского. Но несмотря на чувства, предложение руки и сердца и беременность - свадьбы еще не было.

Рассказывая о своем новом избраннике, спортсменка немногословна - счастье любит тишину, уверяет она. Бизнесмен Игорь Дубинский - киевлянин, и уже 25 лет живет в США, в Атланте. Их познакомили общие друзья, и уже через полгода Лилия получила предложение.

Как ранее сообщал Scotch, бизнесмен предложил за него выйти замуж в спортивном зале.

«Неожиданно. Приятно безусловно. Щеки горят, глаза горят. Ну, слушайте, как будто, 18 лет. Я вообще очень счастливый человек. И я радуюсь солнцу, я радуюсь голубому небу. Мы можем быть счастливыми независимо от каких-то моментов. Но, на самом деле, если ты встречаешь своего человека, вот пазлы совпали, энергетически подошло. Слава богу, наслаждайтесь, получайте от этого удовольствие, цените сегодняшний момент», - призналась Подкопаева в эксклюзивном интервью передаче «Зірковий шлях» .

Также спортсменка отметила, что ее новый возлюбленный нашел общий язык с ее детьми от первого брака.

«Они друзья, много обсуждают и автомобили, и технологии. И сейчас очень много обсуждают, что глобальное потепление. Вадим этим очень обеспокоен, потому что в школе об этом много говорят. И вот он приходит домой, мы общаемся, и он много рассказывает. Игорь со своей стороны какие-то примеры, доводы говорит. Есть, о чем поговорить. Он советуется насчет каких-то моментов. Это нормально. Просто человеческие нормальные отношения. Я не говорю, что они там должны чувствовать любовь какую-то, но уважение и нормальное общение - все это присутствует», - добавила Лилия.

Стоит отметить, что Лилия научилась «оберегать свое счастье» и не выставляет свои отношения на показ. Даже в соцсети, спортсменка очень редко делится семейными снимками.

«Я понимаю, что я публичный человек и конечно всегда интересно, что там и там. Но я, наверное, до 40 лет научилась ставить барьеры. Я готова вам рассказать то, что я готова рассказать. Последнее я не хочу говорить или делиться этим. Поймите меня правильно, ни в коем случае не хочу обидеть никого, просто должно оставаться что-то личное, свое, поэтому я его оставлю для себя, для своей семьи», - говорит чемпионка.

Когда свадьба планируется, Подкопаева не дает четкого ответа.

«Ну да, просто в жизни были определенные форс-мажоры, которые внесли большие коррективы в график и в какие-то планы. Всегда говорят: хочешь насмешить бога - расскажи ему о своих планах. Слава богу, все закончилось хорошо, все уже позади. Мы сделаем это тогда, чтобы всем было удобно и комфортно», - говорит Подкопаева и добавляет, что не определилась еще со страной проведения праздника и, возможно, это будет сюрприз.