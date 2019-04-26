Хью Лори и Дордж Клуни в главных ролях: вышел трейлер сериала «Уловка-22 »про военных летчиков



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Фото: imdb

Помимо Клуни в сериале снялись Кристофер Эбботт («Человек на луне», «Вокс люкс»), Кайл Чандлер («Волк с Уолл-стрит», «Манчестер у моря») и Хью Лори («Доктор Хаус»).

Стриминговый сервис Hulu опубликовал трейлер сериала «Уловка-22», режиссером которого выступил Джордж Клуни. Он также сыграл одну из главных ролей.

«Уловка-22» - это новая экранизация одноименного романа Джозефа Хеллера про военных летчиков, вышедшего в 1961 году. Его действие происходит в 1944 году, во время Второй мировой войны. По сюжету капитан Джон Йоссариан хочет объявить себя сумасшедшим, чтобы сбежать подальше от военных действий. Для этого ему нужно сначала подать необходимое заявление. При этом, согласно постановлению правительства «Уловка-22», каждый, кто называет себя сумасшедшим, чтобы не служить, тем самым доказывает, что он не сумасшедший, так как такое заявление явно говорит о здравомыслии. Парадоксальная ситуация усугубляется множеством различных факторов бюрократического характера, что превращает действие в абсурдистский фарс.

Первая экранизация «Уловки-22» была поставлена в 1970 году режиссером Майком Николсом.

Для Джорджа Клуни это уже восьмая режиссерская работа. До этого он снял такие фильмы, как «Мартовские иды», «Любовь вне правил» и другие.

Джерело: Esquire