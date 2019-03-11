Как выглядели Шарлиз Терон, Эмбер Херд, Оливия Уайлд на фестивале в Техасе



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Шарлиз Терон

За первые два дня фестиваль, который продлится до 17 марта, также посетили Кэвин Костнер, Кэти Бейтс, Вигго Мортенсен, Люпита Нионго и другие звезды Голливуда

Вот уже несколько дней в городе Остин, штат Техас, проходит ежегодный музыкальный, кино- и медиафестиваль South by Southwest, на который по традиции съезжается большое число западных звезд.

За два дня на красной дорожке мероприятия появились Шарлиз Терон и Сет Роган, которые представили новый фильм со своим участием «Та еще парочка», звезда сериала «Рассказ служанки» Элизабет Мосс, Нина Добрев, Эмбер Херд, Оливия Уайлд с супругом Джейсоном Судейкисом и многие другие.

Мэттью Макконахи также стал гостем фестиваля - на South by Southwest 2019 он представил новую картину со своим участием «Пляжный бездельник», в которой снялся вместе с рэпером Снуп Догом и Айлой Фишер. На красной дорожке Макконахи появился вместе с супругой Камилой Алвес и своей мамой Мэри Маккейб.

За первые два дня фестиваль, который продлится до 17 марта, также посетили Кэвин Костнер, Кэти Бейтс, Вигго Мортенсен, Люпита Нионго и другие звезды Голливуда.