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    Жизнь

    Сына Меган Маркл покрестят в купели за $14 тысяч

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    Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи - Сына Меган Маркл покрестят в купели за $14 тысяч
    Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи

    Герцогу и герцогине Сассекским придется соблюсти ряд условий

    Хотя Меган Маркл обожает все делать по-своему и является рекордсменкой по количеству нарушений протокола, для подготовки к крещению сына ей все же придется следовать заведенному порядку.

    За два месяца до свадьбы герцогиня Сассекская, которая воспитывалась в протестантской вере, приняла Англиканскую. Ее крестил архиепископом Кентерберийский, поэтому велика вероятность, что именно он будет проводить ритуал и с Арчи.

    Меган также не сможет одеть сына по своему вкусу. По традиции, заведенной с 1841 года, его, как и всех других королевских отпрысков, будут крестить в специальном платье из шелка и кружев. Оригинальный наряд был заказан королевой Викторией для своей дочери Виктории.

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    Сына Меган Маркл покрестят в купели за $14 тысяч
    Сына Меган Маркл покрестят в купели за $14 тысяч
    Сына Меган Маркл покрестят в купели за $14 тысяч
    Сына Меган Маркл покрестят в купели за $14 тысяч
    Сына Меган Маркл покрестят в купели за $14 тысяч
    Сына Меган Маркл покрестят в купели за $14 тысяч
    Сына Меган Маркл покрестят в купели за $14 тысяч
    Сына Меган Маркл покрестят в купели за $14 тысяч
    Сына Меган Маркл покрестят в купели за $14 тысяч
    Сына Меган Маркл покрестят в купели за $14 тысяч
    Сына Меган Маркл покрестят в купели за $14 тысяч
    Сына Меган Маркл покрестят в купели за $14 тысяч
    Сына Меган Маркл покрестят в купели за $14 тысяч

    В нем крестили 62 королевских младенцев, включая Елизавету II. Платье было сшито шотландской портнихой Джанет Сазерденд.

    Однако по истечении стольких лет, ткань платья сильно истончилась и в 2008 году было принято решение сделать его копию для крестин сына принца Эварда Джеймса.

    Кроме одежды еще одной важной деталью королевских крестин является купель под названием Лилия. Меган и Гарри должны будут привезти ее с собой в часовню. Ее использовали для таинства обряда с того же года, что и платье.

    Артефакт сделан из позолоченного серебра и украшен декором в виде цветов, плюща и херувимчиков. Стоимость купели составляет 14 тысяч долларов, хотя специалисты не исключают, что цена может быть и выше.

    Для крестин Арчи также будет использована специальная вода — Сассексы могут остановить выбор на воде из реки Иордан, где был крещен Иисус, пишет Mirror.

     

     

    дети Меган Маркл традиции
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