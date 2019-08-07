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    Шоу-биз

    Анна Седокова в откровенном платье станцевала на улице французского курорта

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    <p>&nbsp;Анна Седокова</p> <p>instagram.com/annasedokova</p> - Анна Седокова в откровенном платье станцевала на улице французского курорта

     Анна Седокова

    instagram.com/annasedokova

    Певица поделилась с поклонниками видео своего горячего танца в откровенном наряде

    36-летняя Анна Седокова вместе с детьми проводит отпуск во Франции.

    Бывшая солистка группы «Виа Гра поделилась с поклонниками видео своего эффектного танца на оживленной улице вечернего Антиба. Звезда в откровенном платье с высоким разрезом эротично двигалась под музыку, кружилась и виляла бедрами. «Танцевать на улице, словно тебя видит лишь один - самый любимый. И больше в этом мире никого нет», - написала артистка в Instagram.

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    Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

    В отпуске секс-бомба часто радует фанатов откровенными фото в купальниках. А перед поездкой во Францию Анна приняла участие в оригинальной съемке. Артистка примерила сексуальный готический образ.

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    Анна Седокова в откровенном платье станцевала на улице французского курорта
    Анна Седокова в откровенном платье станцевала на улице французского курорта
    Анна Седокова в откровенном платье станцевала на улице французского курорта
    Анна Седокова в откровенном платье станцевала на улице французского курорта
    Анна Седокова в откровенном платье станцевала на улице французского курорта
    Анна Седокова в откровенном платье станцевала на улице французского курорта
    Анна Седокова в откровенном платье станцевала на улице французского курорта
    Анна Седокова в откровенном платье станцевала на улице французского курорта
    Анна Седокова в откровенном платье станцевала на улице французского курорта
    Анна Седокова в откровенном платье станцевала на улице французского курорта
    instagram.com/annasedokova

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    певица отпуск
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