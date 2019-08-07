Анна Седокова в откровенном платье станцевала на улице французского курорта



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Анна Седокова instagram.com/annasedokova

Певица поделилась с поклонниками видео своего горячего танца в откровенном наряде

36-летняя Анна Седокова вместе с детьми проводит отпуск во Франции.

Бывшая солистка группы «Виа Гра поделилась с поклонниками видео своего эффектного танца на оживленной улице вечернего Антиба. Звезда в откровенном платье с высоким разрезом эротично двигалась под музыку, кружилась и виляла бедрами. «Танцевать на улице, словно тебя видит лишь один - самый любимый. И больше в этом мире никого нет», - написала артистка в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) 6 Авг 2019 в 1:21 PDT

В отпуске секс-бомба часто радует фанатов откровенными фото в купальниках. А перед поездкой во Францию Анна приняла участие в оригинальной съемке. Артистка примерила сексуальный готический образ.

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