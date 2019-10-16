Театр Александра Меламуда покажет музыкальный спектакль «Серенада Солнечной Долины»



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На сцене будет блистать звездный состав

20 октября в 19:00 в Октябрьском дворце Театр Александра Меламуда ставит музыкальный спектакль «Серенада Солнечной Долины». Эта постановка по мотивам знаменитой голливудской комедии с участием всемирно известного оркестра Гленна Миллера, которая была признана одной из лучших музыкальных картин в истории 20th Century Fox и всего жанра в целом. «Серенада Солнечной Долины» – история о классическом любовном треугольнике. Жизнь талантливого музыканта Теда Скотта делится на «до» и «после» того, как его приглашают сыграть вместе с оркестром на знаменитом горнолыжном курорте «Солнечная Долина».

Он должен спеть дуэтом с великой певицей Вивьен Доун, которая проявляет к нему особый интерес. Возможно, все закончилось бы бурным курортным романом, но в бой за сердце Теда вступает беженка из Норвегии Карен, и все становится гораздо сложней. Однако переживать за героев не стоит, поскольку хэппи-энд - гарантирован. На сцене будет блистать звездный состав: Ольга Сумская, Виталий Борисюк,Мирослава Филиппович, Владимир Горянский, Алексей Вертинский, Александр Меламуд, Ксения Вертинская и Алиса Диалло. Режиссер - Семен Горов. Автором текстов к композициям Гленна Миллера выступил Александр Меламуд в соавторстве с Татьяной Орловой. Над спектаклем также работали известная украинская художница Маша Шубина и дизайнер Любава Сокол.

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