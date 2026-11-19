Українська співачка Оля Цибульська показала, який вигляд зараз має 42-річний Василь Бондарчук, який здобув популярність у 2000-х роках завдяки хітам «Серебром» і «Напополам». Артистка зустрілася з колегою та його дружиною Катериною Веласкес під час поїздки до Сполучених Штатів Америки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на публікацію Цибульської у Threads.

16 листопада Цибульська опублікувала фотографію, на якій позує разом із Бондарчуком та його дружиною. Для багатьох шанувальників української музики знімок став нагодою побачити виконавця, який останніми роками майже зник із публічного простору.

У соцмережах користувачі звернули увагу на зміни в зовнішності артиста. Зокрема, один із коментаторів зазначив, що співак помітно погладшав. «Веласкес красива, а він трошки наїв щоки», – написали в Threads.

У 2000-х роках Василь Бондарчук був одним із популярних українських попвиконавців. Його пісні «Серебром» і «Напополам» звучали на радіостанціях, а самого співака завдяки сценічному образу називали секс-символом українського шоубізнесу.

фото: Василь Бондарчук/Facebook

Згодом артист припинив активну музичну діяльність в Україні та переїхав до США, де нині проживає разом із родиною. У жовтні 2026 року колишній продюсер Бондарчука Юрій Нікітін розповів про обставини завершення їхньої співпраці.

За словами продюсера, на той момент музичний проєкт уже став комерційно успішним і повернув вкладені кошти. Однак між ним та артистом виникли розбіжності щодо позиціювання співака.

Нікітін пояснив, що Бондарчук почав з'являтися на концертах та інтерв'ю разом зі своєю дівчиною. Продюсер вважав, що це суперечить образу романтичного виконавця, який вони створювали для жіночої аудиторії.

Василь Бондарчук народився 7 жовтня 1984 року в місті Сквира Київської області. Нині співакові 42 роки. Після переїзду до США він рідко з'являється в українському медіапросторі.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що продюсер Юрій Нікітін показав архівні фотографії Андрія Данилка, з яким співпрацював на початку кар'єри Вєрки Сердючки. Нікітін також свого часу займався просуванням Василя Бондарчука, який здобув популярність у 2000-х роках.