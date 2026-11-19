Келвін Кляйн з'явився на публіці з бойфрендом-моделлю, молодшим на 46 років (фото)
Дизайнера та його 38-річного партнера помітили під час обіду в нью-йоркському ресторані. Пара разом уже близько десяти років
83-річний американський дизайнер Келвін Кляйн рідко з'являється на публіці зі своїм партнером Кевіном Бейкером. Однак напередодні 84-річчя модельєра пару помітили разом у Нью-Йорку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на видання Daily Mail.
Кляйн і його 38-річний бойфренд обідали в ресторані Bar Pitti. Для виходу вони обрали невимушений одяг: Бейкер був у сірому светрі, чорних штанах, кедах Converse та сонцезахисних окулярах. Сам дизайнер традиційно віддав перевагу повністю чорному образу.
За даними видань, пара разом уже близько десяти років, проте намагається не привертати уваги до особистого життя. Вперше їх помітили разом у березні 2016 року на конференції Mint Luxury Conference в індійському Мумбаї.
Уже за місяць вони відвідали прем'єру бродвейської вистави «Американський психопат», а згодом разом з'явилися на модному показі Future of Fashion. У жовтні 2016 року Кляйн і Бейкер уперше разом вийшли на червону доріжку – під час осіннього гала-вечора Американського театру балету.
Кевін Бейкер працює моделлю. Він брав участь у фотосесіях для журналів Supplementaire та Homme Style, а також співпрацював із модельними агентствами Nous і Heffner.
До стосунків із Бейкером Кляйн зустрічався з моделлю Ніколасом Грубером. Їхній роман завершився у 2012 році. На той час Груберу було 20 років, а дизайнеру – 68.
Варто нагадати, що американська акторка Енн Гетевей у 44 роки втретє стала мамою. Зірку фільму «Диявол носить Prada» помітили на прогулянці з немовлям у Нью-Йорку. Інформацію про поповнення в родині акторки та її чоловіка Адама Шульмана підтвердили джерела, близькі до подружжя.
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