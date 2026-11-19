За даними видань, пара разом уже близько десяти років, проте намагається не привертати уваги до особистого життя

83-річний американський дизайнер Келвін Кляйн рідко з'являється на публіці зі своїм партнером Кевіном Бейкером. Однак напередодні 84-річчя модельєра пару помітили разом у Нью-Йорку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на видання Daily Mail.

Кляйн і його 38-річний бойфренд обідали в ресторані Bar Pitti. Для виходу вони обрали невимушений одяг: Бейкер був у сірому светрі, чорних штанах, кедах Converse та сонцезахисних окулярах. Сам дизайнер традиційно віддав перевагу повністю чорному образу.

Кляйн і його 38-річний бойфренд обідали в ресторані Bar Pitti фото: Sonic/Backgrid

За даними видань, пара разом уже близько десяти років, проте намагається не привертати уваги до особистого життя. Вперше їх помітили разом у березні 2016 року на конференції Mint Luxury Conference в індійському Мумбаї.

Уже за місяць вони відвідали прем'єру бродвейської вистави «Американський психопат», а згодом разом з'явилися на модному показі Future of Fashion. У жовтні 2016 року Кляйн і Бейкер уперше разом вийшли на червону доріжку – під час осіннього гала-вечора Американського театру балету.

Кевін Бейкер працює моделлю. Він брав участь у фотосесіях для журналів Supplementaire та Homme Style, а також співпрацював із модельними агентствами Nous і Heffner.

Келвін Кляйн – засновник однойменного модного бренду. 19 листопада 2026 року дизайнеру виповнюється 84 роки.

До стосунків із Бейкером Кляйн зустрічався з моделлю Ніколасом Грубером. Їхній роман завершився у 2012 році. На той час Груберу було 20 років, а дизайнеру – 68.

Варто нагадати, що американська акторка Енн Гетевей у 44 роки втретє стала мамою. Зірку фільму «Диявол носить Prada» помітили на прогулянці з немовлям у Нью-Йорку. Інформацію про поповнення в родині акторки та її чоловіка Адама Шульмана підтвердили джерела, близькі до подружжя.