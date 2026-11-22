Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2026: традиції та молитва
Свята 23 листопада в церковному календарі – День пам’яті святителя Амфілохія, єпископа Іконійського
23 листопада православна церква України за новоюліанським календарем вшановує пам'ять святителя Амфілохія, єпископа Іконійського. Це свято присвячене одному з видатних богословів і борців за чистоту християнської віри IV століття.
«Главком» розповідає про релігійне свято, історію, традиції та прикмети 23 листопада 2026 року.
Релігійні свята та їхня історія
День пам’яті святителя Амфілохія, єпископа Іконійського
23 листопада православна церква вшановує пам'ять святителя Амфілохія, який був сучасником і другом таких великих Отців Церкви, як Василій Великий та Григорій Богослов.
Святитель Амфілохій народився у Каппадокії в знатній родині, але відмовився від світської кар'єри юриста та присвятив себе аскетичному життю в пустелі. Близько 373 року він був покликаний на єпископський престол міста Іконії.
На цій посаді Амфілохій прославився своєю потужною богословською діяльністю та безкомпромісною боротьбою проти аріанської єресі, яка заперечувала божественність Сина Божого. Його вважають одним із тих, хто заклав основи православної догматики. Святитель Амфілохій керував Іконійською Церквою понад двадцять років, залишивши після себе значну богословську спадщину.
Молитви дня
О, преславний святителю Амфілохіє, вірний служителю Христа Бога нашого! Ти, що мужньо протистояв єресям і світлом істинного богослов'я просвітив Церкву. Молимо тебе: поглянь на нас, грішних, і випроси у Всемилостивого Бога зміцнення у вірі та душевну стійкість. Допоможи нам уникнути спокус і незгод, навчи нас любові до ближнього і праведності. Нехай твоїми молитвами Господь захистить нас від усякого зла і дарує нам мир та спасіння душ наших.
Амінь.
Народні вірування та прикмети
Народні прикмети на цей день традиційно пов'язані з передбаченням майбутньої зими:
- Якщо на Амфілохія на небі видно туманне коло навколо місяця – чекайте на сильний мороз.
- Якщо цього дня йде сніг, але не холодно – зима буде сніжна та м'яка.
- Сильний вітер 23 листопада віщує швидке настання холодів та хуртовини.
- Ясний день віщує швидке зниження температури.
Що не можна робити
- Вирушати в далеку дорогу без нагальної потреби.
- Позичати або брати гроші в борг.
- Починати нові важливі справи та ухвалювати поспішні рішення.
- Сваритися, з’ясовувати стосунки й ображати близьких.
- Пліткувати, обманювати та говорити зайве.
- Ходити по тонкому льоду – за народними повір’ями, він ще вважався ненадійним.
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