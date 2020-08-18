Том Круз попал в аварию на мотоцикле за два миллиона во время съемок фильма «Миссия невыполнима-7»



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Американский актер Том Круз

мотоцикл стоимостью два миллиона фунтов стерлингов сгорел

Американский актер Том Круз попал в аварию, пытаясь выполнить трюк на съемках седьмой части фильма «Миссия: невыполнима». Об этом сообщает The Mirror.

По сценарию, актер, предпочитающий по возможности не пользоваться услугами каскадеров и самостоятельно выполнять трюки на съемках, должен был перелететь на мотоцикле с одной крыши здания на другую, однако ему не удалось. Во время разгона транспортное средство стало тормозить и не смогло долететь до крыши. Круз был застрахован и не пострадал в результате инцидента. Однако мотоцикл стоимостью два миллиона фунтов стерлингов сгорел.

«Миссия: невыполнима 7» режиссера Кристофера Маккуорри появится на экранах 18 ноября 2021 года.

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