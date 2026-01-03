Трамп особисто обирає матеріали для бального залу в Білому домі

Дональд Трамп бачить цей зал як «монументальну споруду», яка зможе приймати церемонії інавгурації

Президент США Дональд Трамп перейшов до етапу підбору оздоблювальних матеріалів для одного зі своїх найамбітніших проєктів – нового бального залу Білого дому. Як повідомляє CNN, у п’ятницю, 2 січня, президент відвідав компанію-імпортера італійського каменю Arc Stone & Tile, розташовану неподалік його резиденції Мар-а-Лаго у Флориді, де особисто оглядав зразки мармуру та оніксу, перед «Главком».

Початкова оцінка проєкту у $200 млн на кінець 2025 року зросла до $400 млн. Будівництво не фінансується з державного бюджету. Кошти надходять від самого Трампа та «патріотичних донорів», серед яких корпоративні гіганти та великі республіканські меценати.

Будівництво супроводжується значними суперечками через знесення історичного Східного крила Білого дому в жовтні 2025 року. Попри судові позови від захисників історичної спадщини, федеральний суддя дозволив продовжувати роботи.

Трамп бачить цей зал не просто як приміщення для прийомів, а як «монументальну споруду», яка зможе приймати навіть церемонії інавгурації, захищаючи гостей від негоди. Очікується, що внутрішній дизайн буде витриманий у фірмовому стилі Трампа: білий мармур, золоте оздоблення, кришталеві люстри та куленепробивне скло товщиною 13 см.

«Хто ще, крім людей нашої країни, міг би судитися, щоб зупинити будівництво величного бального залу за $400 млн, про який у Білому домі мріяли так довго?» – прокоментував Трамп судові суперечки навколо проєкту.

Початок повномасштабного зведення надземної частини запланований на квітень 2026 року, а повне завершення – на літо 2028 року, незадовго до закінчення президентського терміну Трампа.

Як відомо, президент США Дональд Трамп залучив нового архітектора для допомоги в плануванні свого крила бальної зали Білого дому вартістю $300 млн, перевівши колишнього головного дизайнера на роль консультанта у цьому гучному та суперечливому проєкті.

За словами представника Білого дому, компанія Shalom Baranes Associates, архітектурна фірма з Вашингтона, розробить дизайн бальної зали, яка буде побудована на місці знесеного Східного крила. Джеймс МакКрірі (James McCrery), якого раніше призначили керувати проєктом, залишиться на консультативній ролі.

Раніше президент США Дональд Трамп оголосив, що вже зібрано близько $350 млн доларів на будівництво нового бального залу в Білому домі. За словами глави держави, цей проєкт стане «найкрасивішим бальним залом у світі».