Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Біженка розповіла, як українців приймають в Австрії у 2026 році: що варто знати

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Біженка з України розповіла про тонкощі пошуку соціального житла в Австрії
фото з відкритих джерел

Українка розповіла, що центр для біженців у Відні не працює

Біженка з України, яка виїхала у 2026 році з чоловіком та сином до Австрії, розповіла про умови прийняття біженців в цій країні. Українка розповіла, як шукати житло та що варто знати перед переїздом до Австрії. Про це пише «Главком» із посиланням на відео.

За словами українки Тетяни, центр прийняття біженців у Відні закритий. Тому звернутися туди не вийде. Біженка радить завчасно потурбуватися про те, щоб мати житло на перший час перебування в Австрії. Річ у тім, що центр первинного прийому біженців в Австрії лише один, він розташований у Лінці й там майже немає місць.

Українка радить звернутися до знайомих, або родичів. «Перше, ви маєте мати житло, куди приїдете, тобто хостел, готель або родичі. Тут же має бути прописка, тому що блюкарта, яку видає Австрія, приходить тільки по прописці. Вам потрібно самостійно записатися на термін до поліції та до соціального фонду. В соціальному фонді у вас візьмуть заявку на соціальне забезпечення, а також соціальне житло», – зауважила українка.

Знайти тимчасове житло в Австрії також можна через систему Basic Care, через благодійні організації, як, наприклад Caritas, Volkshilfe тощо.

Пошук соціального житла в Австрії може зайняти від п’яти днів до двох тижнів. А щоб отримати заявку в соціальному фонді також потрібно буде чекати скільки ж часу. Крім цього, біженка зауважила, що варто розраховувати на те, що для життя в Австрії, поки ви будете чекати на отримання соціального житла, потрібні будуть кошти. Зокрема, на харчування, житло тощо.

Також повідомлялося, як біженка з України відверто розповіла про життя в Іспанії. Українка на імʼя Влада виїхала до Іспанії, розчарувалася, повернулася в Україну, але згодом змушена була знову пакувати валізи. За словами українки, три роки тому вона буквально втікала звідти, попри чудовий клімат та атмосферу. На той момент вона не могла оцінити переваги закордонного життя, постійно порівнюючи його з українським.

Читайте також:

Теги: Австрія біженці українці за кордоном

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українських біженців у Норвегії попереджають про можливе вербування зі сторони РФ
Норвегія заявила про вербування українців на території країни та посилення російського шпигунства
6 лютого, 15:23
У Центральному реєстрі іноземців зафіксовано понад 1,1 млн людей, які в'їхали до Німеччини з 24 лютого 2022 року
З Німеччини виїхали майже пів мільйона українських біженців
13 лютого, 06:41
Пару Тимурові Мірошниченку, беззмінному ведучому нацвідбору, склала акторка Леся Нікітюк
Нацвідбір на Євробачення – пряма трансляція
7 лютого, 18:10
З 1 березня 2026 року в Україні відбудеться індексація пенсій
Індексація пенсій, нові правила нарахування нацкешбеку: що змінилося з 1 березня
1 березня, 05:00
Австрія входить до десятки найкращих країн в історії конкурсу, маючи у своєму активі три перемоги
Що підготували господарі Євробачення? Анонс національного відбору Австрії
20 лютого, 20:54
Польща запровадила нові бюрократичні вимоги для українців після змін у законі
Президент Польщі підписав закон про нові правила допомоги українським біженцям
19 лютого, 19:23
Олена Білозерська та її син Павло
В Україні триває одна з найгірших демографічних криз у світі: подробиці від CNN
22 лютого, 21:20
Українка розповіла про головні виитрати під час переїзду до Іспанії
«Була в шоці». Українка вразила сумою, яку вона витратила на переїзд до Іспанії
23 лютого, 17:17
У серпні 2025 року Декарлос Браун напав з ножем на українську біженку Ірину Заруцьку. Дівчина загинула на місці від численних ножових поранень
«Втекла від війни, але була вбита злочинцем». Трамп згадав про біженку Ірину Заруцьку
25 лютого, 05:38

Життя

Біженка розповіла, як українців приймають в Австрії у 2026 році: що варто знати
Біженка розповіла, як українців приймають в Австрії у 2026 році: що варто знати
У Клопотенка з'явився конкурент з Іспанії. Зеленська повідомила деталі
У Клопотенка з'явився конкурент з Іспанії. Зеленська повідомила деталі
Невістка Ющенка покинула Кіпр після атаки Ірану по острову
Невістка Ющенка покинула Кіпр після атаки Ірану по острову
«Десяте диво». На Буковині 36-річна жінка вдесяте стала мамою (фото)
«Десяте диво». На Буковині 36-річна жінка вдесяте стала мамою (фото)
Нідерландці роблять це щовечора і краще сплять: у чому секрет
Нідерландці роблять це щовечора і краще сплять: у чому секрет
«Найдешевша подорож». Українка розповіла, скільки їй коштувало побачити одне із семи чудес світу
«Найдешевша подорож». Українка розповіла, скільки їй коштувало побачити одне із семи чудес світу

Новини

Рада створила резерв нафти. Путін збільшив своє військо. Головне за 4 березня 2026
Сьогодні, 21:00
«Буковина» сенсаційно переграла ЛНЗ у чвертьфіналі Кубка України
Сьогодні, 18:32
Єврокомісія підтвердила готовність України до вступу в ЄС. Трамп відмовив Ірану. Головне за 3 березня 2026
Вчора, 21:00
«Динамо» здолало «Інгулець» на шляху в півфінал Кубка України
Вчора, 19:59
В Україні випаде мокрий сніг, місцями дощитиме: погода на 3 березня
Вчора, 05:59
У Києві повітряна тривога тривала 32 хвилини
2 березня, 22:17

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua