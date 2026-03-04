Біженка розповіла, як українців приймають в Австрії у 2026 році: що варто знати

Українка розповіла, що центр для біженців у Відні не працює

Біженка з України, яка виїхала у 2026 році з чоловіком та сином до Австрії, розповіла про умови прийняття біженців в цій країні. Українка розповіла, як шукати житло та що варто знати перед переїздом до Австрії. Про це пише «Главком» із посиланням на відео.

За словами українки Тетяни, центр прийняття біженців у Відні закритий. Тому звернутися туди не вийде. Біженка радить завчасно потурбуватися про те, щоб мати житло на перший час перебування в Австрії. Річ у тім, що центр первинного прийому біженців в Австрії лише один, він розташований у Лінці й там майже немає місць.

Українка радить звернутися до знайомих, або родичів. «Перше, ви маєте мати житло, куди приїдете, тобто хостел, готель або родичі. Тут же має бути прописка, тому що блюкарта, яку видає Австрія, приходить тільки по прописці. Вам потрібно самостійно записатися на термін до поліції та до соціального фонду. В соціальному фонді у вас візьмуть заявку на соціальне забезпечення, а також соціальне житло», – зауважила українка.

Знайти тимчасове житло в Австрії також можна через систему Basic Care, через благодійні організації, як, наприклад Caritas, Volkshilfe тощо.

Пошук соціального житла в Австрії може зайняти від п’яти днів до двох тижнів. А щоб отримати заявку в соціальному фонді також потрібно буде чекати скільки ж часу. Крім цього, біженка зауважила, що варто розраховувати на те, що для життя в Австрії, поки ви будете чекати на отримання соціального житла, потрібні будуть кошти. Зокрема, на харчування, житло тощо.

Також повідомлялося, як біженка з України відверто розповіла про життя в Іспанії. Українка на імʼя Влада виїхала до Іспанії, розчарувалася, повернулася в Україну, але згодом змушена була знову пакувати валізи. За словами українки, три роки тому вона буквально втікала звідти, попри чудовий клімат та атмосферу. На той момент вона не могла оцінити переваги закордонного життя, постійно порівнюючи його з українським.