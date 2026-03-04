Невістка Ющенка покинула Кіпр після атаки Ірану по острову

Олена Ющенко сподівається повернутися на Кіпр згодом

Невістка третього президента України Віктора Ющенка, відома, як блогерка Олена Ющенко покинула Кіпр після атаки Іраном британської авіабази, що розташований на острові. Жінка розповіла про терміновий переїзд з острова та пояснила, чому прийняла таке рішення. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Олени Ющенко в Інстаграм.

Олена Ющенко поділись тим, що була змушена поїхати з дому на Кіпрі. Жінка зізналася, що вона знову збирала валізи, як на початку повномасштабної війни в Україні. «Знову дуже переломний день у нашому житті. Вчора ми збирали валізи знов, валізи самого необхідного, а інше знов залишилось на Кіпрі …Як колись у нас вдома в Україні», – написала невістка Ющенка.

За словами Олени Ющенко, вона прийняла рішення поїхати з Кіпру, щоб її син не чув вибухів та не знав, що таке війна. «Чому вирішила поїхати ? Тому що хочу, щоб дитина слово війна зрозуміла тільки вже коли буде це читати у підручниках як ми колись, а я буду розповідати та щось коректувати, щоб він зрозумів як це все важливо. Але зараз я хочу, щоб він був щасливою дитиною, яка не боїться літаків, вибухів та не кричить від страху», – зазначила блогерка.

Олена Ющенко покинула Кіпр після атаки Іраном британської авіабази фото: скриншот Іnstagram/olena_yushchenko

Також Олена Ющенко додала, що Кіпр для неї – це рай на землі. Тому вона сподівається, що скоро повернеться додому, але найближчі дні вирішила побути з родиною у безпеці. «Як я вчора плакала …Мені боляче навіть думати, що я можу не повернутись в мій рай …Я вважаю що все буде добре та ми скоро повернемось назад. Але ці дні я хочу перестрахуватися та почекати як будуть розвиватись події», – зазначила Олена Ющенко.

Українка стверджує, що вона відчувала те, що на Кіпрі незабаром також буде небезпечно після загострення ситуації на Близькому сході. «Знала що тут щось буде ще десь за два тижні, потім розповім чому. Але я сподіваюсь, що влада та люди країни зможуть зробити все можливе, щоб війни на Кіпрі не було», – додала Ющенко.

Олена Ющенко перебуває у шлюбі з Андрієм Ющенко. Жінка виїхала з сином за кордон на час повномаштабного вторгнення Росії в Україні, а її чоловік, за словами самої Ющенко, залишився в Україні.

Нагадаємо, на британській авіабазі «Акротірі», що розташована в кіпрському Лімассолі, зафіксовано ймовірну атаку після повідомлень про невдалі удари Ірану на острів. Згідно з попередніми даними, у ніч із неділі на понеділок на територію об'єкта впала іранська ракета. Очевидці повідомляють про гучний вибух, після якого на базі спрацювала тривога, а військові літаки почали терміново злітати в небо.