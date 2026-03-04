Головна Скотч Життя
«Десяте диво». На Буковині 36-річна жінка вдесяте стала мамою (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Марія Митрик стала мамою хлопчика вп'яте
фото: Андрій Дранчук/Facebook

Мешканка Буковини має п’ятої доньок та п’ятої синів

У Чернівецькій області 36-річна породілля Марія Митрик народила десяту дитину. У багатодітної матері народився син. Про це повідомив Хотинський міський голова Андрій Дранчук, пише «Главком».

Новонароджений з'явився на світ здоровим та доношеним, батьки назвали хлопчика Марком. «Довгожданий хлопчик народився вагою 3720 грамів. Для мами – це десяті пологи. Десяте диво», – написав міський голова.

На Буковині 36-річна місцева мешканка народила 10 дитину
На Буковині 36-річна місцева мешканка народила 10 дитину
фото: Андрій Дранчук/Facebook

Як розповіла, завідувачка акушерсько-гінекологічного відділення Хотинської багатопрофільної лікарні Тетяна Бондарчук, Марія Митрик має п’ятьох доньок та п’ятьох синів. «Всіх дітей породілля народжувала самостійно, переважно на 39-40 тижні. Всі пологи пройшли без ускладнень, діти були здоровими та доношеними», – розповіла лікарка.

Марія Митрик народила хлопчика вагою 3720 грамів
Марія Митрик народила хлопчика вагою 3720 грамів
фото: Андрій Дранчук/Facebook

Також міський голова поділився кадрами з пологового, де мати десятьох дітей зустрів її чоловік. Ще на фото можна побачити новонародженого та багатодітну Марію Митрик.

Мати десятьох дітей з пологового зустрів її чоловік
Мати десятьох дітей з пологового зустрів її чоловік
фото: Андрій Дранчук/Facebook

Нагадаємо, військовослужбовець Ілля Звонецький одразу став батьком трьох дівчат. В Іллі та Ірини Звонецьких народилося три доньки – Олівія, Іларія та Амелія. Військовий та його дружина розповіли, як відреагували на вагітність. Родина військового Іллі Звонецького не очікувала, що в них народиться одразу троє доньок. У подружжя Іллі та Ірини Звонецьких уже зростають двоє дітей Єва та Мартін.

Теги: Буковина батьки Чернівецька область діти

