У Клопотенка з'явився конкурент з Іспанії. Зеленська повідомила деталі

Шеф-кухар з Іспанії займеться модернізацією кухонь українських шкіл

Іспанський шеф-кухар Хосе Андрес склав конкуренцію Євгену Клопотенку, співавтору реформи шкільного харчування в Україні. Всесвітньовідомий кухар також долучився до реформи та займеться модернізацією трьох шкільних кухонь в Україні. Як повідомляє «Главком», про це розповіла перша леді Олена Зеленська, яка особисто подякувала Хосе Андрес за підтримку.

Перша леді розповіла, що Хосе Андрес разом зі своєю організацією World Central Kitchen підтримують Україну. Шеф-кухар надав майже 300 млн порцій їжі постраждалим від війни родинам в Україні.

Також Хосе Андрес долучився до реформи шкільного харчування в Україні, він модернізує харчування у трьох школах: у Гребінках (Київська область), Чернігові та Городку (Львівська область). «Це не просто кухні, а, в термінології реформи, опорні кухні: приготовані на їхніх потужностях гарячі обіди отримають учні не лише цих закладів – шляхом швидкої доставки ними будуть забезпечені діти в цілій низці шкіл. А це 29 закладів і понад 6500 учнів! Мала нагоду подякувати пану Андресу за підтримку», – написала Олена Зеленська.

Перша леді розповіла, що Хосе Андрес разом зі своєю організацією World Central Kitchen підтримують Україну фото: Олена Зеленська/Facebook

Відомо, що модернізація шкільних їдалень і кухонь є однією з найдорожчих та наймасштабніших частин реформи. За цією реформою вдалося оновити понад 1600 тис. шкільних кухонь та їдалень, 6 тис. ще чекають модернізації.

Шеф-кухар з Іспанії займеться модернізацією кухонь українських шкіл фото: Олена Зеленська/Facebook

До слова, Хосе Андрес родом з Іспанії, проте зараз мешкає в США. Шеф-кухар двічі входив до переліку найвпливовіших людей світу за версією журналу Time та був нагороджений Президентською медаллю Свободи у США.

Нагадаємо, що шеф-кухар, співавтор реформи шкільного харчування в Україні та ідеолог проєкту зі зміни культури харчування CultFood Євген Клопотенко разом із командою розробляв рецептурну збірку для шкіл. По ньому можна приготувати 500 страв.