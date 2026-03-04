Головна Скотч Життя
search button user button menu button

У Клопотенка з'явився конкурент з Іспанії. Зеленська повідомила деталі

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Перша леді розповіла про шеф-кухаря з Іспанії, який покращить харчування у школах України
фото: Олена Зеленська/Facebook

Шеф-кухар з Іспанії займеться модернізацією кухонь українських шкіл

Іспанський шеф-кухар Хосе Андрес склав конкуренцію Євгену Клопотенку, співавтору реформи шкільного харчування в Україні. Всесвітньовідомий кухар також долучився до реформи та займеться модернізацією трьох шкільних кухонь в Україні. Як повідомляє «Главком», про це розповіла перша леді Олена Зеленська, яка особисто подякувала Хосе Андрес за підтримку.

Перша леді розповіла, що Хосе Андрес разом зі своєю організацією World Central Kitchen підтримують Україну. Шеф-кухар надав майже 300 млн порцій їжі постраждалим від війни родинам в Україні.

Також Хосе Андрес долучився до реформи шкільного харчування в Україні, він модернізує харчування у трьох школах: у Гребінках (Київська область), Чернігові та Городку (Львівська область). «Це не просто кухні, а, в термінології реформи, опорні кухні: приготовані на їхніх потужностях гарячі обіди отримають учні не лише цих закладів – шляхом швидкої доставки ними будуть забезпечені діти в цілій низці шкіл. А це 29 закладів і понад 6500 учнів! Мала нагоду подякувати пану Андресу за підтримку», – написала Олена Зеленська.

Перша леді розповіла, що Хосе Андрес разом зі своєю організацією World Central Kitchen підтримують Україну
Перша леді розповіла, що Хосе Андрес разом зі своєю організацією World Central Kitchen підтримують Україну
фото: Олена Зеленська/Facebook

Відомо, що модернізація шкільних їдалень і кухонь є однією з найдорожчих та наймасштабніших частин реформи. За цією реформою вдалося оновити понад 1600 тис. шкільних кухонь та їдалень, 6 тис. ще чекають модернізації.

Шеф-кухар з Іспанії займеться модернізацією кухонь українських шкіл
Шеф-кухар з Іспанії займеться модернізацією кухонь українських шкіл
фото: Олена Зеленська/Facebook

До слова, Хосе Андрес родом з Іспанії, проте зараз мешкає в США. Шеф-кухар двічі входив до переліку найвпливовіших людей світу за версією журналу Time та був нагороджений Президентською медаллю Свободи у США.

Нагадаємо, що шеф-кухар, співавтор реформи шкільного харчування в Україні та ідеолог проєкту зі зміни культури харчування CultFood Євген Клопотенко разом із командою розробляв рецептурну збірку для шкіл. По ньому можна приготувати 500 страв.

Читайте також:

Теги: реформа школа харчування Олена Зеленська Євген Клопотенко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Великий піст вважається найсуворішим та найголовнішим: одна з найбільших заборон – тваринна їжа
Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
23 лютого, 07:15
Кількість годин на українську мову в початковій школі не скоротять
Чи скоротять кількість годин на українську мову в початковій школі: роз'яснення МОН
6 лютого, 13:31
У США сталася стрілянина у школі: є поранені
У США сталася стрілянина у школі: є поранені
10 лютого, 03:59
Активність Сонця з 17 по 18 лютого 2026 року
Прогноз магнітних бур на 17-18 лютого: якою буде сонячна активність
17 лютого, 06:28
Приводом для масового обурення українців стала рекламна кампанія «Укрпошти» в клаборації з українським брендом одягу, у якій користувачі побачили недоречну сексуалізацію неповнолітніх
«Укрпошта» втрапила у скандал через рекламу до Дня закоханих
7 лютого, 15:13
Директору психоневрологічного інтернату загрожує до трьох років позбавлення волі
Директор столичного інтернату отримав підозру за закупівлю м’яса в обхід процедури
20 лютого, 12:10
Поліція не впроваджувала додаткових заходів безпеки у школах Львова та області
Поліція Львівщини спростувала фейк про «новий режим безпеки» у школах
23 лютого, 13:02
Кабмін посилює контроль за прогулами: якщо дитина не ходить до школи — інформація надходитиме до поліції
Посилення контролю за прогулами у школах. Експерт пояснив, що не так із рішенням Кабміну
27 лютого, 09:55
Заклади, де навчаються діти з особливими освітніми потребами, мають пріоритетне право на отримання спеціально обладнаних автобусів
Уряд виділив кошти на закупівлю шкільних автобусів: які заклади їх отримають
25 лютого, 21:59

Життя

Біженка розповіла, як українців приймають в Австрії у 2026 році: що варто знати
Біженка розповіла, як українців приймають в Австрії у 2026 році: що варто знати
У Клопотенка з'явився конкурент з Іспанії. Зеленська повідомила деталі
У Клопотенка з'явився конкурент з Іспанії. Зеленська повідомила деталі
Невістка Ющенка покинула Кіпр після атаки Ірану по острову
Невістка Ющенка покинула Кіпр після атаки Ірану по острову
«Десяте диво». На Буковині 36-річна жінка вдесяте стала мамою (фото)
«Десяте диво». На Буковині 36-річна жінка вдесяте стала мамою (фото)
Нідерландці роблять це щовечора і краще сплять: у чому секрет
Нідерландці роблять це щовечора і краще сплять: у чому секрет
«Найдешевша подорож». Українка розповіла, скільки їй коштувало побачити одне із семи чудес світу
«Найдешевша подорож». Українка розповіла, скільки їй коштувало побачити одне із семи чудес світу

Новини

Рада створила резерв нафти. Путін збільшив своє військо. Головне за 4 березня 2026
Сьогодні, 21:00
«Буковина» сенсаційно переграла ЛНЗ у чвертьфіналі Кубка України
Сьогодні, 18:32
Єврокомісія підтвердила готовність України до вступу в ЄС. Трамп відмовив Ірану. Головне за 3 березня 2026
Вчора, 21:00
«Динамо» здолало «Інгулець» на шляху в півфінал Кубка України
Вчора, 19:59
В Україні випаде мокрий сніг, місцями дощитиме: погода на 3 березня
Вчора, 05:59
У Києві повітряна тривога тривала 32 хвилини
2 березня, 22:17

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua