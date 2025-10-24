Трамп розповів, скільки грошей зібрано на новий бальний зал у Білому домі

Трамп: Я думаю, це буде найкрасивіший бальний зал у світі

Дональд Трамп наголосив, що всі кошти надходять у вигляді пожертв або власних інвестицій

Президент США Дональд Трамп оголосив, що вже зібрано близько $350 млн доларів на будівництво нового бального залу в Білому домі. За словами глави держави, цей проєкт стане «найкрасивішим бальним залом у світі», передає «Главком».

Під час спілкування з журналістами Трамп уточнив, що всі кошти надходять у вигляді пожертв або власних інвестицій. «Ми зібрали всю суму. Вартість проєкту становитиме приблизно $300 млн. Його розширили і зробили абсолютно… Я думаю, це буде найкрасивіший бальний зал у світі», – сказав президент.

На запитання, скільки саме він особисто вклав у будівництво, Трамп відповів: «Я не можу сказати, поки все не буде завершено, але я пожертвую стільки, скільки буде потрібно. Це я вам обіцяю».

Білий дім уже оприлюднив список компаній і меценатів, які долучилися до фінансування залу площею понад 8 тис. кв. м. Президент наголосив, що проєкт не коштуватиме американським платникам податків жодного долара, адже всі витрати покриваються приватними внесками.

Спочатку будівництво оцінювалося у $200 млн, однак пізніше ця сума зросла до близько $300 млн.

Серед спонсорів – співзасновники криптовалютної біржі Gemini Тайлер і Кемерон Вінклевосс, міністр торгівлі Говард Лютнік із родиною, а також родина Адельсон, чия благодійна організація Adelson Family Foundation також внесла кошти. Нагадаємо, у 2018 році Трамп нагородив Міріам Адельсон Президентською медаллю Свободи.

До списку донорів також увійшли великі міжнародні компанії та відомі благодійні фонди:

Altria Group, Inc., Amazon, Apple, Booz Allen Hamilton, Caterpillar, Inc., Coinbase, Comcast Corporation, Hard Rock International, Google, HP Inc., Lockheed Martin, Meta Platforms, Micron Technology, Microsoft, NextEra Energy, Inc., Palantir Technologies Inc., Ripple, Reynolds American, T-Mobile, Tether America, Union Pacific Railroad, Adelson Family Foundation, Betty Wold Johnson Foundation, The Laura & Isaac Perlmutter Foundation, а також приватні меценати – Стівен Шварцман, Келлі Лоффлер та Джефф Спречер, Паоло Тірамані, Константин Соколов, Едвард і Шарі Глейзер, Чарльз і Марісса Каскарілла, Бенджамін Леон, Гарольд Гемм, Дж. Пепе та Емілія Фанжул, Стефан Броді та інші.

Раніше президент США Дональд Трамп оголосив про початок будівництва великої та розкішної бальної зали на території Білого дому, яка буде повністю відокремлена від основної будівлі.

Східне крило Білого дому проходить повну модернізацію в рамках цього проєкту, який, за словами Трампа, стане найбільш вражаючим оновленням у його історії.