Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Трамп розповів, скільки грошей зібрано на новий бальний зал у Білому домі

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Трамп розповів, скільки грошей зібрано на новий бальний зал у Білому домі
Трамп: Я думаю, це буде найкрасивіший бальний зал у світі
фото: The White house/Facebook

Дональд Трамп наголосив, що всі кошти надходять у вигляді пожертв або власних інвестицій

Президент США Дональд Трамп оголосив, що вже зібрано близько $350 млн доларів на будівництво нового бального залу в Білому домі. За словами глави держави, цей проєкт стане «найкрасивішим бальним залом у світі», передає «Главком».

Під час спілкування з журналістами Трамп уточнив, що всі кошти надходять у вигляді пожертв або власних інвестицій. «Ми зібрали всю суму. Вартість проєкту становитиме приблизно $300 млн. Його розширили і зробили абсолютно… Я думаю, це буде найкрасивіший бальний зал у світі», – сказав президент.

На запитання, скільки саме він особисто вклав у будівництво, Трамп відповів: «Я не можу сказати, поки все не буде завершено, але я пожертвую стільки, скільки буде потрібно. Це я вам обіцяю».

Білий дім уже оприлюднив список компаній і меценатів, які долучилися до фінансування залу площею понад 8 тис. кв. м. Президент наголосив, що проєкт не коштуватиме американським платникам податків жодного долара, адже всі витрати покриваються приватними внесками.

Спочатку будівництво оцінювалося у $200 млн, однак пізніше ця сума зросла до близько $300 млн.

Серед спонсорів – співзасновники криптовалютної біржі Gemini Тайлер і Кемерон Вінклевосс, міністр торгівлі Говард Лютнік із родиною, а також родина Адельсон, чия благодійна організація Adelson Family Foundation також внесла кошти. Нагадаємо, у 2018 році Трамп нагородив Міріам Адельсон Президентською медаллю Свободи.

До списку донорів також увійшли великі міжнародні компанії та відомі благодійні фонди:

Altria Group, Inc., Amazon, Apple, Booz Allen Hamilton, Caterpillar, Inc., Coinbase, Comcast Corporation, Hard Rock International, Google, HP Inc., Lockheed Martin, Meta Platforms, Micron Technology, Microsoft, NextEra Energy, Inc., Palantir Technologies Inc., Ripple, Reynolds American, T-Mobile, Tether America, Union Pacific Railroad, Adelson Family Foundation, Betty Wold Johnson Foundation, The Laura & Isaac Perlmutter Foundation, а також приватні меценати – Стівен Шварцман, Келлі Лоффлер та Джефф Спречер, Паоло Тірамані, Константин Соколов, Едвард і Шарі Глейзер, Чарльз і Марісса Каскарілла, Бенджамін Леон, Гарольд Гемм, Дж. Пепе та Емілія Фанжул, Стефан Броді та інші.

Раніше президент США Дональд Трамп оголосив про початок будівництва великої та розкішної бальної зали на території Білого дому, яка буде повністю відокремлена від основної будівлі. 

Східне крило Білого дому проходить повну модернізацію в рамках цього проєкту, який, за словами Трампа, стане найбільш вражаючим оновленням у його історії.

Теги: будівництво Дональд Трамп США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ініціатива Трампа не внесла суттєвих змін у хід дискусії міністрів із «українського досьє»
ЄС не може просто «проковтнути» Будапешт
21 жовтня, 17:37
Будапешт зірвано. Коли можливі нові мирні переговори?
Будапешт зірвано. Коли можливі нові мирні переговори?
22 жовтня, 11:12
MQ-9 Reaper – безпілотний розвідувально-ударний безпілотник зі Сполучених Штатів, який перебуває у Кореї
США розмістили дрони «небесний вбивця» у Південній Кореї
30 вересня, 07:51
У документі міститься одна з найрішучіших критик антиімміграційної політики адміністрації Трампа
Папа Лев XIV розкритикував Трампа у апостольському повчанні «Dilexi te»
9 жовтня, 16:18
Зеленський: Питання територій дуже делікатне... і справді найскладніше питання
Ми маємо зупинитися там, де ми зараз є: Зеленський підтримав позицію Трампа
18 жовтня, 00:36
Після вибухів у місті Копєйськ у Челябінській області здійнявся чорний дим
Атака на Україну, вибухи у РФ, санкції проти Москви: головне за ніч
Вчора, 05:33
Урядовці доповіли президенту щодо потреб енергетики і відновлення після російських ударів
Президент анонсував візит української делегації до США
10 жовтня, 16:56
Індія змінює стратегію щодо нафти з Росії
Нафтокомпанії Індії переглядають умови купівлі нафти у Росії – Reuters
Вчора, 09:17
Трамп заговорив про озброєння США
Трамп повідомив, що США мають зброю, про яку «багато хто навіть не знає»
20 жовтня, 19:49

Соціум

Трамп розповів, скільки грошей зібрано на новий бальний зал у Білому домі
Трамп розповів, скільки грошей зібрано на новий бальний зал у Білому домі
Трамп помилував засновника найбільшої у світі криптобіржі Binance
Трамп помилував засновника найбільшої у світі криптобіржі Binance
Росія замовила велику партію ядерно-сумісних «Калібрів»
Росія замовила велику партію ядерно-сумісних «Калібрів»
Військові літаки РФ порушили повітряний простір Литви
Військові літаки РФ порушили повітряний простір Литви
РФ засудила журналістку з Мелітополя до 14 років ув’язнення
РФ засудила журналістку з Мелітополя до 14 років ув’язнення
Зумери знайшли нові прийоми для економії коштів
Зумери знайшли нові прийоми для економії коштів

Новини

В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
Вчора, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua