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    Жизнь

    Тренер «Зважених та щасливих» Марина Боржемская получила новый паспорт

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    Марина Боржемская - Тренер «Зважених та щасливих» Марина Боржемская получила новый паспорт
    Марина Боржемская

    Экс-супруга Вячеслава Узелкова рассказала об официальных переменах в жизни

    Как ранее сообщал Scotch, телеканал Стб уже начал съемки нового сезона шоу «Зважених та щасливих». В этом году бороться за новую здоровую и счастливую жизнь будут одиночки. Ведущая – Анита Луценко. Тренеры – Марина Боржемская и Иракли Макацария.

    В 2018 году Марина Боржемская-Узелкова развелась со своим мужем тренером четырех сезонов «Зважених та щасливих» Вячеславом Узелковым. И вот на днях произошла радостная для Марины новость, которой она решила поделиться с поклонниками.

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    Тренер «Зважених та щасливих» Марина Боржемская получила новый паспорт
    Тренер «Зважених та щасливих» Марина Боржемская получила новый паспорт
    Тренер «Зважених та щасливих» Марина Боржемская получила новый паспорт

    «Я давно хотела вернуть себе свою фамилию, и вот в конце мая получила новый паспорт. Теперь я официально Боржемская. Есть паспорт, есть права, и я заказала загранпаспорт. Все документы, которые у меня были на двойной фамилии, я перевела на свою», - поделилась Марина.

    Стоит отметить, что Вячеслав и Ирина познакомилась еще в студенческие годы и прожила в браке 19 лет. У пары есть двое детей – сын Роберт и дочь Оливия. Супруги часто публиковали в сети семейные фотографии и появлялись на публике вместе. 

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