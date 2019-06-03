Тренер «Зважених та щасливих» Марина Боржемская получила новый паспорт



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Марина Боржемская

Экс-супруга Вячеслава Узелкова рассказала об официальных переменах в жизни

Как ранее сообщал Scotch, телеканал Стб уже начал съемки нового сезона шоу «Зважених та щасливих». В этом году бороться за новую здоровую и счастливую жизнь будут одиночки. Ведущая – Анита Луценко. Тренеры – Марина Боржемская и Иракли Макацария.

В 2018 году Марина Боржемская-Узелкова развелась со своим мужем тренером четырех сезонов «Зважених та щасливих» Вячеславом Узелковым. И вот на днях произошла радостная для Марины новость, которой она решила поделиться с поклонниками.

«Я давно хотела вернуть себе свою фамилию, и вот в конце мая получила новый паспорт. Теперь я официально Боржемская. Есть паспорт, есть права, и я заказала загранпаспорт. Все документы, которые у меня были на двойной фамилии, я перевела на свою», - поделилась Марина.

Стоит отметить, что Вячеслав и Ирина познакомилась еще в студенческие годы и прожила в браке 19 лет. У пары есть двое детей – сын Роберт и дочь Оливия. Супруги часто публиковали в сети семейные фотографии и появлялись на публике вместе.