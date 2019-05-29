Тренер проекта «Зважені та щасливі» поделилась рецептом необычного омлета



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Марина Боржемская

Съемки нового сезона «Зважені та щасливі» в самом разгаре.

В этом году за новую и здоровую жизнь борются одиночки, которые уверены, что именно лишний вес мешает построить счастливую личную жизнь.

А пока зритель в ожидании нового сезона тренер проекта Марина Боржемская делится рецептами полезных блюд. На очереди любимый всеми омлет, но в новой интерпретации.

Для приготовления омлета «Пуляр» вам понадобятся:

2 желтка

2 ст л молока

2-3 белка

Соль по вкусу

Можно добавить сыр, шпинат, творог (добавлять с желткам)

«Отделяем белки от желтков. Желтки взбиваем с молоком, соль, и выливаем на антипригарную сковороду. На медленном огне под крышкой томим около 2 минут.

Тем временем готовим белок. Хорошенько взбить в крепкую пену. Открываем сковороду, на которой слегка прихватился желток, лопаткой аккуратно выкладываем воздушную белковую смесь. Накрываем крышку так, чтобы оставался выход для пара, иначе ваш омлет осядет. Готовим на маленьком огне 6-7 минут. Можно подавать омлет с зеленью и свежими овощами», - поделилась своими кулинарными лайфхаками тренер проекта Стб Марина Боржемская.