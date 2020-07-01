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    Жизнь

    У 44-летней певицы Сиа родились внуки

    • Розсилка
    Певица Сиа - У 44-летней певицы Сиа родились внуки
    Певица Сиа
    instagram.com/siamusic

    Процесс усыновления был непрост даже для звезды

    44-летняя певица Sia сообщила радостные новости. Не успела исполнительница насладиться своим материнством, как она стала бабушкой.

    В прошлом году звезда усыновила двух подростков. В силу возраста соцопека намеревалась прекратить заботиться о них, а Sia пожалела тинейджеров. Теперь у новоиспеченной мамы появились и внуки: младший сын певицы сам стал отцом.

    У юноши родились два сына. "Черт возьми, я бабушка!" - эмоционально сообщила поп-дива в подкасте DJ Zane Lowe. Она отметила, что теперь сыновья стали называть ее Нана. "Сначала я была в шоке, но потом успокоилась", - отметила Sia.

    Она пошутила, что хочет, чтобы внуки называли ее "любимая" - именно так многочисленные внуки и внучки называют Крис Дженнер. Только в мае певица рассказала, что у нее появились дети. В приюте мальчики могли жить только до достижения 21-летнего возраста.

    Процесс усыновления был непрост даже для звезды. Ее сыновья за 18 лет успели пожить в 18 разных местах, что стало еще одной из причин, по которым Sia пожалела ребят и решила дать им лучшую жизнь.

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