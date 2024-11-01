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ЄС рекомендував усім жителям придбати запаси їжі на три доби

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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ЄС рекомендував усім жителям придбати запаси їжі на три доби
Європейцям радять запасатись продовольством
фото із відкритих джерел

Єврокомісія закликає громадян ЄС готуватись на випадок кризових ситуацій, таких як кібератаки та диверсії 

Єврокомісія порадила жителям країн ЄС придбати запаси найнеобхіднішого на три доби на випадок кризових ситуацій, таких як кібератаки та диверсії. Така рекомендація міститься у поданій доповіді регулятора про посилення цивільного та військового забезпечення, пише Deutsche Welle.
 
Автори доповіді рекомендують розробити інструкції для громадян щодо забезпечення себе предметами першої необхідності та на випадок хімічних, біологічних або ядерних інцидентів. Один-єдиний клік здатний вивести з ладу електромережі та занурити у темряву цілі міста, зазначила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.

Єврокомісія також рекомендувала заснувати європейський день підготовки до кризових ситуацій для роз'яснення населенню необхідності вжитих заходів. Автори доповіді дійшли висновку про недостатню готовність ЄС до гібридних атак з боку Росії та спроб дестабілізувати ситуацію в Євросоюзі.

Експерти вважають за необхідне створення спеціальної антидиверсійної мережі, яка серед іншого забезпечить більш ефективну взаємодію між національними спецслужбами та розвідцентром ЄС. На думку авторів доповіді, для боротьби з тероризмом, шпигунством та диверсіями потрібно створити правові рамки, що забезпечують доступ до зашифрованих даних.

Доповідь також містить рекомендацію створити єдиний європейський ринок оборонної продукції. Це, на думку авторів, дозволить усунути бар'єри під час закупівлі зброї та військової техніки.

До слова, Швейцарія активно взялась за облаштування старих бомбосховищ. Протягом наступних 15 років Швейцарія модернізує приблизно дві сотні старих бомбосховищ та бункерів цивільної оборони. Причина – погіршення загальної ситуації з безпекою у світі. Вартість модернізації даних об'єктів оцінюється приблизно в 220 млн. франків ($254 млн)

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Теги: Єврокомісія Європа соціум продукти напад

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