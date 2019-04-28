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    Жизнь

    У дома беременной Меган Маркл заметили скорую и патрулирующий вертолет

    • Розсилка
    У дома беременной Меган Маркл заметили скорую и патрулирующий вертолет

    Официальный Букингемский дворец не стал комментировать эти сообщения британских СМИ

    Сильное волнение прессы и подданных Ее Величества вызвало накануне появление у Фрогмор-хауса, новой, отремонтированной резиденции принца Гарри и Меган Маркл, появление кареты «скорой помощи» и барражирующего над зданием вертолета. Многие резонно предположили, что это может быть связано с родами бывшей американской актрисы. Однако, тревога оказалась ложной. В Южной Центральной службе скорой помощи журналистам сообщили, что автомобиль все лишь учебная машина, сообщает портал Express.

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    У дома беременной Меган Маркл заметили скорую и патрулирующий вертолет
    У дома беременной Меган Маркл заметили скорую и патрулирующий вертолет
    У дома беременной Меган Маркл заметили скорую и патрулирующий вертолет
    У дома беременной Меган Маркл заметили скорую и патрулирующий вертолет
    У дома беременной Меган Маркл заметили скорую и патрулирующий вертолет
    У дома беременной Меган Маркл заметили скорую и патрулирующий вертолет
    У дома беременной Меган Маркл заметили скорую и патрулирующий вертолет
    У дома беременной Меган Маркл заметили скорую и патрулирующий вертолет
    У дома беременной Меган Маркл заметили скорую и патрулирующий вертолет
    У дома беременной Меган Маркл заметили скорую и патрулирующий вертолет
    У дома беременной Меган Маркл заметили скорую и патрулирующий вертолет
    У дома беременной Меган Маркл заметили скорую и патрулирующий вертолет
    У дома беременной Меган Маркл заметили скорую и патрулирующий вертолет
    У дома беременной Меган Маркл заметили скорую и патрулирующий вертолет
    У дома беременной Меган Маркл заметили скорую и патрулирующий вертолет
    У дома беременной Меган Маркл заметили скорую и патрулирующий вертолет
    У дома беременной Меган Маркл заметили скорую и патрулирующий вертолет
    У дома беременной Меган Маркл заметили скорую и патрулирующий вертолет
    У дома беременной Меган Маркл заметили скорую и патрулирующий вертолет
    У дома беременной Меган Маркл заметили скорую и патрулирующий вертолет
    У дома беременной Меган Маркл заметили скорую и патрулирующий вертолет
    У дома беременной Меган Маркл заметили скорую и патрулирующий вертолет

    Между тем, сообщения о появлении «неотложки» у дома принца Гарри прокомментировали в официальном Букингемском дворце. По заявлению пресс-секретаря, они не могут давать комментарии или спекулировать на произошедшем. Когда же малыш появится на свет, всю информацию об этом можно будет узнать из официальных аккаунтов Букингемского и Кенсингтонского дворцов в соцсетях. 

    Напомним, герцогиня Сассекская отказалась рожать в больнице и предпочла домашние роды. Она согласится на экстренную госпитализацию лишь в случае непредвиденного развития событий и угрозы жизни ей самой и ее ребенку. В этом случае возможными клиниками, куда могут доставить Меган Маркл называют кенсингтонское крыло Челси и Вестминстерскую больницу, а также больница Фримли-Парк в Суррее и американская больница Портленд. Кстати, ставки букмекеров на рождение первенца в эти выходные сократились до 7/2.

    Меган Маркл
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