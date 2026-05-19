Наукова сенсація у Франції. Вчені знайшли більше сотні яєць динозаврів

Науковці назвали ймовірний вид динозаврів, до якого належали знайдені яйця

У Франції знайшли понад 100 яєць динозаврів, яким може бути близько 72 млн років. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Antena 3 CNN.

Близько 5% яєць, які вчені знайшли у південно-західній частині Франції, збереглися неушкодженими. Інші ж яйця не містять ембріонів, що допомогло б їх ідентифікувати. Однак науковці припускають, що вони належать до видів зауроподів з групи титанозаврів. «Спочатку ми знайшли лише зруйноване гніздо, яке було збудоване з коріння дерев. Але, покопавши трохи глибше, ми виявили ряди яєць», – розповів палеонтолог Алан Кабут.

Яйця динозаврів мають невеликий розмір, як футбольний м’яч. Та з них могли вилупитися травоїдні динозаври, які виростали до 40 метрів у довжину та важили 90 тонн.

Ілюстративне фото яєць динозаврів фото: Вікіпедія

За словами науковців, під землею криється чимало секретів, які можуть розкрити люди. Дослідження, в ході якого знайшли яйця динозаврів, тривало з жовтня 2025 року. «Це надзвичайне родовище, і для його повного вивчення знадобляться покоління палеонтологів», – зауважив Алан Кабут.

Це дослідження довело, що динозаври часто поверталися в одне й те саме місце, щоб відкладати яйця. За результатами дослідженням у парку Мезе, кількість динозаврів почала зменшуватися ще за мільйони років до падіння астероїда, який вважають однією з головних причин їхнього вимирання.

