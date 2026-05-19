Наукова сенсація у Франції. Вчені знайшли більше сотні яєць динозаврів

Юлія Відміцька
Яйце динозавра (ілюстративне фото)
фото: NIGP
Науковці назвали ймовірний вид динозаврів, до якого належали знайдені яйця

У Франції знайшли понад 100 яєць динозаврів, яким може бути близько 72 млн років. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Antena 3 CNN.

Близько 5% яєць, які вчені знайшли у південно-західній частині Франції, збереглися неушкодженими. Інші ж яйця не містять ембріонів, що допомогло б їх ідентифікувати. Однак науковці припускають, що вони належать до видів зауроподів з групи титанозаврів. «Спочатку ми знайшли лише зруйноване гніздо, яке було збудоване з коріння дерев. Але, покопавши трохи глибше, ми виявили ряди яєць», – розповів палеонтолог Алан Кабут.

Яйця динозаврів мають невеликий розмір, як футбольний м’яч. Та з них могли вилупитися травоїдні динозаври, які виростали до 40 метрів у довжину та важили 90 тонн.

Ілюстративне фото яєць динозаврів
фото: Вікіпедія

За словами науковців, під землею криється чимало секретів, які можуть розкрити люди. Дослідження, в ході якого знайшли яйця динозаврів, тривало з жовтня 2025 року. «Це надзвичайне родовище, і для його повного вивчення знадобляться покоління палеонтологів», – зауважив Алан Кабут.

Це дослідження довело, що динозаври часто поверталися в одне й те саме місце, щоб відкладати яйця. За результатами дослідженням у парку Мезе, кількість динозаврів почала зменшуватися ще за мільйони років до падіння астероїда, який вважають однією з головних причин їхнього вимирання.

Нагадаємо, у Бразилії в штаті Амазонас археологи натрапили на невідомі гігантські урни. Ними виявилися керамічні кулі, зміст яких вразив науковців. Місцеві мешканці знайшли ці кулі неподалік від озера Кочіла бразильського штату Амазонас. Археологи знайшли сім урн, які містили різноманітні останки та кістки. Серед них були останки людей, тварин, кістки риб і панцирі черепах.

