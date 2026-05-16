У Східниці масажист встановив чудернацький рекорд

Роман Мальчевський 12 годин поспіль масажував людям стопи

У Східниці, що на Львівщині, успішно встановили рекорд України з 12-годинного безперервного масажу стоп. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Східницьку селищну раду.

Автором рекорду став Роман Мальчевський – професійний масажист, який вже 16 років працює у своїй справі та допомагає людям. Від 7:00 ранку і до 19:00 вечора він безперервно масажував стопи учасникам. На кожну особу виділялось по 20 хвилин. Формат був надзвичайно виснажливий: три години роботи та лише 15 хвилин перерви.

«Я зовсім не відчуваю втоми. Навпаки, адреналін зашкалює. Десь перед Новим роком друг підказав податись на Рекорд України. Я пройшов увесь необхідний процес. Перш за все хочу довести собі, що можу бути кращим. По-друге, хочу прославити нашу Східницю. Це перший рекорд по такому виду масажу не лише у Східниці, а й у Львівській області», – заявив Роман Мальчевський.

За процесом уважно спостерігали представники Національного Реєстру Рекордів України Лана Вєтрова та Дмитро Єсипчук. Вони ретельно контролювали кожен етап, щоб фіксація рекорду відбулась чітко, прозоро та відповідно до всіх офіційних вимог.

Момент офіційного оголошення рекорду став по-справжньому емоційним – усі щиро раділи та вітали Романа Мальчевського.

