«Був моїм наставником». Світлана Білоножко віддала останню шану Олександру Сафонову

Разом із Білоножко попрощатися з народним артистом приїхали його друзі та колеги

У суботу, 17 травня, на Черкащині відбулося прощання з легендарним диктором українського телебачення Олександром Сафоновим. Народного артиста України поховали в Уманському районі, пише «Главком».

Українська співачка Світлана Білоножко, журналіст Микола Канішевський, продюсерка та режисерка Анжела Норбоєва, генеральний директор Національного палацу мистецтв «Україна», музикант Роман Недзельський приїхали на Черкащину, щоб провести в останню путь Олександра Сафонова.

«Сьогодні у нас надзвичайно сумний день, ми прощаємось з нашим другом Олександром Сафоновим. Саша – ти був кращим! Ми всі, твої колеги брали в тебе приклад, як треба працювати, як треба відноситись до своєї професії. Ми вчились в тебе, а колись ти був моїм наставником. Ти мене вчив, як треба триматись перед камерою, я до цього часу пам'ятаю ці уроки. Дякую! Я вивчила все на зубок. Дякую!», – сказала Світана Білоножко.

Артистка також згадала про дружбу Олександра Сафонова з її покійним чоловіком, співаком, народним артистом України Віталієм Білоножком.

«Вам завжди було про що поговорити, а тепер у вас буде гарна компанія. Там, наверху. Я думаю, що ви будете нашими ангелами. Будете нам допомагати тут, на землі», – сказала вона.

Чим запам’ятався Олександр Сафонов

Олександр Сафонов помер 16 травня на 83-му році життя. Відомо, що останні роки він боровся з важкою хворобою.

У 1980-90-х роках Сафонов був одним із найвідоміших дикторів українського телебачення. Глядачі запам’ятали його завдяки оксамитовому голосу, стриманому стилю та роботі у популярних телевізійних програмах.

Олександр Сафонов був одним із ведучих програми «Актуальна камера», а також працював у парі з Тетяною Цимбал. Разом вони вели новини та великі концертні ефіри.

Останні роки життя провів на Черкащині

На телебаченні Олександр Сафонов пропрацював майже 40 років. Після розформування відділу дикторів у 1994 році він зник з екранів.

Згодом телеведучий переніс кілька інсультів та важку операцію, після якої пересувався на кріслі колісному. У 2017 році для телеведучого організовували благодійний концерт у палаці «Україна», щоб зібрати кошти на реабілітацію.

Останні роки життя Сафонов провів на Черкащині, де за ним доглядали рідні.