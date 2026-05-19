Біля берегів Данії знайшли мертвим горбатого кита, якого намагалися врятувати в Німеччині

Під час перебування на мілководді кит, якого назвали Тіммі, страждав від нерівномірного дихання та пошкоджень шкіри. Деякі біологи вважали його приреченим та не хотіли рятувати

Молодого горбатого кита Тіммі, який тривалий час перебував на мілководді, виявили мертвим неподалік данського узбережжя. Це сталося за кілька тижнів після операції з його визволення. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Очільниця відділу Данського агентства з охорони навколишнього середовища Джейн Хансен підтвердила, що знайдена біля острова Ангольт тварина – це той самий кит, якого раніше намагалися врятувати в німецьких водах. Особу ссавця встановили завдяки несправному трекеру, який прикріпили до нього під час рятувальних робіт.

Тіло кита знайшли у протоці Каттегат, приблизно за 130 км від місця його звільнення. Історія Тіммі розпочалася на початку березня, коли він заплутався в сітках у гавані Вісмара. Згодом, наприкінці березня, він опинився на мілководді біля німецького міста Тіммендорфер-Штранд, на честь якого й отримав своє прізвисько. Тоді рятувальна операція транслювалася в прямому ефірі на весь світ, проте через погіршення стану тварини офіційні служби припинили спроби його звільнити.

Попри застереження науковців про те, що кит надто слабкий, була організована приватна рятувальна операція. Тіммі заманили на баржу та вивезли у відкрите море. На той момент через низьку солоність Балтійського моря у тварини вже були серйозні проблеми зі шкірою, вона слабшала та важко дихала.

Ці дії викликали хвилю критики. Деякі фахівці, зокрема морський біолог Greenpeace Тіло Маак, вважали порятунок приреченої тварини жорстоким поводженням через зайвий стрес. Водночас міністр навколишнього середовища регіону Тілль Бакхаус, який схвалив приватну ініціативу, заявляв про необхідність використати навіть найменшу можливість для порятунку життя.

Наразі данська влада не планує прибирати тушу кита, оскільки вона не заважає в цьому районі. Місцевих жителів закликають не підходити до Тіммі з міркувань безпеки та через ризик можливого вибуху туші.

Раніше рятувальна команда успішно випустила на волю горбатого кита, відомого під прізвиськом Тіммі, який із березня перебував на мілководді поблизу німецького міста Вісмар.

Ссавець опинився у Балтійському морі, далеко від свого природного середовища в Атлантиці, що призвело до значного погіршення його стану. Операцію зі звільнення, запропоновану приватною ініціативою, підтримало Міністерство навколишнього середовища землі Мекленбург-Передня Померанія, попри застереження деяких науковців щодо ризикованості транспортування слабкої тварини.

До слова, у Харкові врятували 900 кажанів. Рукокрилі роками зимували на балконі однієї з квартир міста, де їх виявила власниця оселі. Як з'ясувалося власниця балкона, де жили кажани, знала про їх існування, однак вони її не турбували. Але у лютому тварини почали вилазити зі своєї схованки, через що почала руйнуватися обшивка балкона.