У Норвегії археологи знайшли масштабний скарб епохи вікінгів (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Археологи знайшли монети, які вікінгти могли сховати ще у 1050 році
фото: Innlandet County Authority

Експертам вдалося встановити походження частини скарбу

У Норвегії під час розкопок археологи виявили скарби епохи вікінгів. Знахідка містить сотні момент, що зробило це відкриття одним із наймасштабніших у країні. Про це розповідає «Главком» із посиланням на Livescience.

Перші монети археологи знайшли 10 квітня 2026 року на фермі поблизу села Рена на сході Норвегії. Тоді фахівці з металошукачами виявили перші 19 монет.

За словами археологині муніципалітету округу Іннландет Мей-Тове Смісет, монети збереглися в гарному стані завдяки особливостям місцевого ґрунту. «Я жартома сказала, що було б добре, якби ми знайшли ще кілька монет, щоб зробити відкриття ще більшим. Але детектори не припиняли пищати! Це справді унікальне відкриття, яке ви можете побачити лише раз у своїй кар’єрі», – сказала археологиня.

Археологи виявили майже 3 тис. срібних монет вікінгів
Археологи виявили майже 3 тис. срібних монет вікінгів
фото: Innlandet County Authority

Усього дослідникам вдалося виявити 2 970 тис. монет, проте розкопки тривають, тож це може бути не вирішальна цифра. Наразі знайдені монети досліджують експерти Музею культурної історії в Осло.

Фахівці вже визначили походження низки монет, на деяких із них зазначені часи правління королів та імператорів, а саме:

  • Етельреда II (король Англії, 978–1016 рр.);
  • Кнута Великого (король Англії, Данії та Норвегії, прибл. 1016–1035 рр.);
  • Оттона III (імператор Священної Римської імперії, 996–1002 рр.).

«Іноземні монети домінували в обігу грошей у Норвегії аж до того часу, поки Гаральд III Суворий, який правив у 1046–1066 роках, не запровадив національну валюту», – розповів нумізмат із Музею культурної історії Свейн Гуллбекк.

Археологи також знайшли шматки срібних прикрас, які використовувалися, як валюта в епоху середньовіччя
Археологи також знайшли шматки срібних прикрас, які використовувалися, як валюта в епоху середньовіччя
фото: Innlandet County Authority

Проте серед знайдених монет були й ті, що викарбували за часів Гаральда. Це свідчить про те, що скарб із монетами заховали ймовірно в 1050 році, коли Норвегія почала активно карбувати власні гроші. Експерти зауважують, що ці монети можуть бути скарбами вікінгів, які вони отримали не внаслідок набігів, а в результаті промислової переробки природних ресурсів із місцевих боліт у Скандинавії.

«З боліт видобували руду, а оброблене залізо експортували до Європи. З 900-х до кінця 1200-х років у цьому районі було величезне виробництво заліза», – пояснив археолог Музею культурної історії Йостейн Бергстоль.

Нагадаємо, у Нідерландах в одній із церков міста Маастрихт виявили незвичний скелет. Він може належати відомому французькому мушкетеру д’Артаньяну. Після смерті д’Артаньяна було невідомо, що сталося з його тілом та де його поховали. Він помер у 1673 році під час облоги Маастрихта в ході Голландської війни.

Читайте також:

Читайте також

Україна була першою у світі країною, яка зазнала наймасштабнішої ядерної аварії
Чорнобильська катастрофа та нова ядерна доктрина світу. Україна має право не мовчати Авторська стаття
24 квiтня, 10:00
Бійці мобільної вогневої групи знайшли частину стегнової кістки мамонта (епіфіз кульшового суглоба)
На Київщині бійці тероборони знайшли кістку мамонта віком 25 тисяч років (фото)
31 березня, 09:29
За свою понад столітню історію заклад неодноразово змінював назви
Найстаріший кінотеатр Києва перетворився на руїну (фото)
1 квiтня, 16:42
Студент із Норвегії задонатив свою премію на потреби України
Норвезький студент віддав премію на підтримку України
2 квiтня, 20:29
Володимир Зеленський проведе зустріч з Фрідріхом Мерцом
Президент прибув до Берліна
14 квiтня, 11:53
Буданов, Стефанчук, Верещук та Зеленський провели нараду
Розпочалася робота зі створення пантеону видатних українців – президент
22 квiтня, 20:53
Цветан Руменов попросив пробачити його та закликав співвітчизників не доєднуватися до російської армії
Полоненому болгарину дали подзвонити додому. Мати несподівано відреагувала на те, що син воював за РФ
25 квiтня, 20:15
Виставка закарпатських художників Івана та Лариси Бровді «Букет Кохання»
Куди сходити у Києві 27 квітня – 3 травня: дайджест культурних подій
25 квiтня, 19:06
Соломія Вітвіцька зі своїм нареченим-військовим Олексієм Ситайлом
Відома 45-річна телеведуча вагітна первістком
26 квiтня, 18:59

У Норвегії археологи знайшли масштабний скарб епохи вікінгів (фото)
У Норвегії археологи знайшли масштабний скарб епохи вікінгів (фото)
Угорський провідник відмовився приймати квиток «Укрзалізниці»: українка розповіла деталі
Угорський провідник відмовився приймати квиток «Укрзалізниці»: українка розповіла деталі
Священник зі Львівщини розповів, як працює тренером у сільському спортзалі (фото)
Священник зі Львівщини розповів, як працює тренером у сільському спортзалі (фото)
«Сексуалізований контент». Український бренд жіночого одягу потрапив у скандал через фото мами із сином
«Сексуалізований контент». Український бренд жіночого одягу потрапив у скандал через фото мами із сином
Українка розкрила реальну вартість життя в Албанії
Українка розкрила реальну вартість життя в Албанії
В Одесі рятувальники дістали з-під завалів живу черепаху: історія порятунку (фото)
В Одесі рятувальники дістали з-під завалів живу черепаху: історія порятунку (фото)

Новини

Оператори заблокували 100 тис. спам-номерів: як поскаржитись на надокучливі дзвінки
Сьогодні, 20:01
Колишній півзахисник збірної Англії анонсував завершення кар'єри
Сьогодні, 17:59
Володар «Золотого м'яча» став гравцем тижня у Лізі чемпіонів
Сьогодні, 17:30
Плейоф Ліги конференцій. «Орли» проти «Шахтаря»: досьє на англійський «Крістал Пелас»
Сьогодні, 10:45
День прикордонника України: історія свята, яскраві листівки, вітання у віршах та прозі
Сьогодні, 06:45
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 03:28

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
