У Нідерландах археологи виявили ймовірний скелет мушкетера д’Артаньяна (фото)

Останки невідомого чоловіка знайшли на місці загибелі д’Артаньяна

У Нідерландах в одній із церков міста Маастрихт виявили незвичний скелет. Він може належати відомому французькому мушкетеру д’Артаньяну. Де був похований видатний мушкетер роками залишалося загадкою. Про це пише «Главком» із посиланням на Nos.

Після смерті д’Артаньяна було невідомо, що сталося з його тілом та де його поховали. Він помер у 1673 році під час облоги Маастрихта в ході Голландської війни. Зазначається, що після цього його тіло скоріше не було перевезено до Франції, оскільки бої ще тривали, тож його поховали на місці.

Саме в історичному місті Маастрихт археологи натрапили не скелет, який може належати мушкетеру. Останки знайшли біля церкви у Волдері в районі Маастрихта, де свого часу французька армія розташувала свій табір. Тож припускається, що саме там і поховали мушкетера.

У Нідерландах археологи виявили ймовірний скелет мушкетера д'Артаньяна

Раніше це були лише гіпотези, однак у 2026 році їм з’явилися підтвердження. У лютому цього року частина підлоги в церкві просіла й під час ремонтних робіт виявили останки.

За словами диякона Йоса Валке, який був присутній під час розкопок, ця знахідка може стати справжнім відкриттям «Скелет лежав на місці, де раніше був вівтар. У ті часи під вівтарем ховали лише королівських або інших важливих осіб», – розповів диякон.

Археологи виявили ймовірний скелет мушкетера д'Артаньяна під час розкопок у церкві міста Маастрихт

Відомо, що в грудях скелета було знайдено мушкетну кулю, а також у могилі була французька монета. Зразки ДНК останків уже відправили до лабораторії в Мюнхені, там їх порівнюють зі зразками нащадка мушкетера.

Ймовірність того, що останки дійсно належать відомому мушкетеру, прокоментував археолог Вім Дейкман, який також брав участь у розкопках. «Я поки дуже обережний. Поки що нічого не суперечить тому, що це може бути він. Але я чекаю на результати ДНК-дослідження, – зазначив він.

Шарль Ож'є де Батц де Кастельмор був графом д’Артаньяном та правою рукою короля Людовика XIV. Також Д’Артаньян був відомий як командир мушкетерів елітного військового підрозділу французького короля. Він загинув у 1673 році під час облоги Маастрихта.

У Франції Д’Артаньян вважається національним героєм. Після своєї смерті Д’Артаньян знову став відомий після виходу роману «Три мушкетери», який написав французький автор Александр Дюма в 1844 році.

