Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Двоюрідний брат принца Гаррі не запросив його на своє весілля: названо причину

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Принца Гаррі не запросили на королівське весілля
фото: Рeople.com
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Востаннє принц Гаррі бачився з Пітером Філліпсом у 2022 році

Принца Гаррі не запросили на весілля його двоюрідного брата Пітера Філліпса, який є єдиним сином принцеси Анни та її чоловіка Марка Філліпса. Стало відомо, чому ім’я принца Гаррі не внесли до списку гостей королівського весілля. Про це пише «Главком» із посиланням на Hello.

У дитинстві принц Гаррі та його найстарший кузен Пітер Філліпс разом відвідували королівські події, як, наприклад, різдвяні служби. Востаннє брати бачилися у 2021 та 2022 роках, коли пішли з життя принц Філіп та королева Єлизавета. Та після того, як герцог Сассекський переїхав до США, його спілкування з братом майже припинилося. 

Це й стало причиною того, чому принца не запросили на весілля кузина. Зокрема, про це заявив у коментарі виданню друг принца Гаррі. «Пітер і Гаррі не розмовляли кілька років і просто втратили зв’язок», – пояснив він.

Принц Гаррі та Пітер Філліпс
Принц Гаррі та Пітер Філліпс
фото: WPA Pool

Як відомо, весілля члена королівської родини Пітера Філліпса та Гаррієт Сперлінг відбудеться 6 червня в одному з регіонів Англії – Котсволдсі, що відомий красою своєї природи. На весіллі будуть присутні принцеса Анна, король Чарльз, королева Камілла, принц Вільям із Кейт Міддлтон та інші члени королівської родини.

Крім принца Гаррі, на весілля також не запросили експринца Ендрю та його колишню дружину Сару Фергюсон. Зазначається, що їхня присутність могла б викликати зайву увагу через зв’язки Ендрю зі злочинцем Джефрі Епштейном.

Нагадаємо, британський принц Гаррі, герцог Сассекський нещодавно відвідував Україну. Під час візиту в Києві герцога Сассекського годували українськими стравами, автором яких став шеф-кухар Володимир Ярославський, відомий українцям як суддя проєкту «МастерШеф Україна».

Читайте також:

Теги: весілля Велика Британія Меган Маркл сім'я принц Гаррі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Попит на яйця у Британії досяг історичних максимумів
«Яєчна залежність»: чому Британія масово імпортує українські яйця та чим незадоволені місцеві фермери
21 квiтня, 11:00
Олександр Будько з принцом Гаррі
Терен зустрівся з принцом Гаррі у Києві та поділився історією їхнього знайомства (фото)
24 квiтня, 12:54
Еліна Світоліна провела вихідний з родиною та показалася на фото з чоловіком
Трирічна донька Світоліної влаштувала їй з чоловіком фотосесію під час гри у гольф (фото)
27 квiтня, 12:53
Максим Галкін був ведучим весілля українк, яке відсвяткували на Середземноморському узбережжі Франції
Галкін заспівав хіт Іво Бобула на весіллі українки в Каннах (відео)
27 квiтня, 14:31
У Білому домі вперше провели військовий парад для короля Британії
Військовий парад у Білому домі для короля Британії не обійшовся без курйозу (відео)
28 квiтня, 21:31
Іноземця завербували через прокремлівські спільноти, він готував теракти
Британський інструктор тренував ЗСУ і передавав дані Росії: що вирішив суд
4 травня, 21:52
Кейт Міддлтон приїхала до Італії
Кейт Міддлтон здійснила перший офіційний візит після лікування раку (фото)
14 травня, 13:24
Яніна Лубінець з сином Данилом та дочкою Валерією
Дмитро Лубінець привітав своїх рідних із Днем сім’ї (фото)
15 травня, 17:06
Прем’єр Британії Кір Стармер зробив нову заяву про свою відставку
Після провалу на виборах прем'єр Британії заговорив про своє майбутнє
Вчора, 20:54

Життя

Двоюрідний брат принца Гаррі не запросив його на своє весілля: названо причину
Двоюрідний брат принца Гаррі не запросив його на своє весілля: названо причину
Наукова сенсація у Франції. Вчені знайшли більше сотні яєць динозаврів
Наукова сенсація у Франції. Вчені знайшли більше сотні яєць динозаврів
Біля берегів Данії знайшли мертвим горбатого кита, якого намагалися врятувати в Німеччині
Біля берегів Данії знайшли мертвим горбатого кита, якого намагалися врятувати в Німеччині
На Черкащині попрощались з Олександром Сафоновим: хто з колег провів диктора в останню путь
На Черкащині попрощались з Олександром Сафоновим: хто з колег провів диктора в останню путь
Українка втекла з Польщі до Португалії і пояснила, чому не жалкує про це
Українка втекла з Польщі до Португалії і пояснила, чому не жалкує про це
У Східниці масажист встановив чудернацький рекорд
У Східниці масажист встановив чудернацький рекорд

Новини

Москва заявляє про український удар по РФ з території Латвії
Сьогодні, 12:08
Вільнюс створить мінні поля на кордоні з Росією – Міноборони Литви
Сьогодні, 08:20
Euroclear відмовився розморожувати активи Центробанку РФ попри рішення московського суду
Сьогодні, 07:59
В Україні дощі, град: погода на 19 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Експерт-будівельник оцінив надійність підземних паркінгів у новобудовах під час атак РФ
Вчора, 17:17
Кремль оголосив «Євробачення» сатанізмом (відео)
Вчора, 15:08

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад закликала ваду не допустити трудових мігрантів в Україну
Асоціація прифронтових міст та громад закликала ваду не допустити трудових мігрантів в Україну
19 травня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua