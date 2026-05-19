Двоюрідний брат принца Гаррі не запросив його на своє весілля: названо причину

Востаннє принц Гаррі бачився з Пітером Філліпсом у 2022 році

Принца Гаррі не запросили на весілля його двоюрідного брата Пітера Філліпса, який є єдиним сином принцеси Анни та її чоловіка Марка Філліпса. Стало відомо, чому ім’я принца Гаррі не внесли до списку гостей королівського весілля. Про це пише «Главком» із посиланням на Hello.

У дитинстві принц Гаррі та його найстарший кузен Пітер Філліпс разом відвідували королівські події, як, наприклад, різдвяні служби. Востаннє брати бачилися у 2021 та 2022 роках, коли пішли з життя принц Філіп та королева Єлизавета. Та після того, як герцог Сассекський переїхав до США, його спілкування з братом майже припинилося.

Це й стало причиною того, чому принца не запросили на весілля кузина. Зокрема, про це заявив у коментарі виданню друг принца Гаррі. «Пітер і Гаррі не розмовляли кілька років і просто втратили зв’язок», – пояснив він.

Принц Гаррі та Пітер Філліпс фото: WPA Pool

Як відомо, весілля члена королівської родини Пітера Філліпса та Гаррієт Сперлінг відбудеться 6 червня в одному з регіонів Англії – Котсволдсі, що відомий красою своєї природи. На весіллі будуть присутні принцеса Анна, король Чарльз, королева Камілла, принц Вільям із Кейт Міддлтон та інші члени королівської родини.

Крім принца Гаррі, на весілля також не запросили експринца Ендрю та його колишню дружину Сару Фергюсон. Зазначається, що їхня присутність могла б викликати зайву увагу через зв’язки Ендрю зі злочинцем Джефрі Епштейном.

Нагадаємо, британський принц Гаррі, герцог Сассекський нещодавно відвідував Україну. Під час візиту в Києві герцога Сассекського годували українськими стравами, автором яких став шеф-кухар Володимир Ярославський, відомий українцям як суддя проєкту «МастерШеф Україна».