Українка втекла з Польщі до Португалії і пояснила, чому не жалкує про це

Українцям в Польщі стає усе менш комфортно перебувати

Українська пара, Аліна та Олександр, які кілька років прожила у Польщі, вирішили переїхати до Португалії. Як інформує «Главком», у нещодавньому відео для свого YouTube-каналу жінка розповіла, чому вони з партнером залишили комфортне життя у Торуні, промінявши його на Лісабон.

За словами Аліни, і вона, і Олександр працюють дистанційно, тож не прив'язані до одного місця і люблять часто подорожувати. Тривалий час Польща здавалася їм оптимальним варіантом для постійного проживання через відносно низькі ціни та високий рівень комфорту. У Торуні вони витрачали €600 на оренду двокімнатної квартири з двориком і власним паркомісцем та ще стільки ж на їжу.

«Польща – це ідеальне поєднання ціни та якості. Це найдешевша країна з числа розвинених в Європі. Так, знайти можна дешевшу, але і якість життя там буде нижча. В Польщі ж ви отримуєте хороший стан доріг, вулиць, будинків, гарно розвинену мережу послуг та магазинів. Все кругом новеньке, чистеньке і все це за невеликі гроші», – розповіла блогерка.

Чому вирішили покинути Польщу

Попри комфортне життя, подружжя почало замислюватися про переїзд через загострення українсько-польських дискусій у політиці та медіа. Авторка наголосила, що особисто не стикалася з агресією поляків, але її почала виснажувати постійна присутність «українського питання» в інформаційному просторі Польщі.

«Я хочу жити в країні, де мене оцінюють по тому, яка я людина, а не хто я по національності. Я не хочу ні екстра любові, ні якогось особливого ставлення через те, що я українка. Я просто хочу, щоб в країні, де я живу, українці не були темою в першій п'ятірці щоденних новин», – розповіла Аліна.

І саме тут подружжю трапилася Португалія. Під час зимової подорожі Європою пара на місяць заїхала до цієї країни. Саме тоді вони відчули, що хочуть жити саме там, хоча спершу намагалися переконати себе залишитися у Польщі. За словами авторки, рішення про переїзд було емоційним, але добре обдуманим.

«Португалія просто магнітила нас неймовірною силою, і ми більше не могли опиратись», – розповіла блогерка.

Чи пошкодували про переїзд до Португалії

Після кількох місяців життя у Португалії пара каже, що не шкодує про своє рішення. Хоча країна має свої мінуси, переїзд зробив їх щасливішими.

Головні плюси – добрі, усміхнені люди, океан, природа, більше фізичної активності, риба та фрукти в раціоні. Вони відчувають, що країна діє як терапія: знизилася тривога, покращився сон і з’явилася енергія.

Разом із тим, блогерка визнала, що є в Португалії і суттєвий мінус – значно вищі ціни, ніж у Польщі. Так, оренда квартири тепер обходиться їм у €1300, а витрати на продукти – щонайменше у €800.

«Для нас Португалія прекрасна і дивовижна, навіть після шести місяців життя в ній. Тому відповідь на питання: чи не пожалкували ми? Ні, не пожалкували. Португалія зробила нас щасливішими людьми. А хіба не для цього ми заробляємо гроші?», – зауважила авторка.

