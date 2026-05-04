Археологи відкрили неочікувану таємницю про острів у Шотландії (фото)

Під кам’яною поверхнею дослідники виявили давню дерев’яну конструкцію

Археологи з Університету Саутгемптона встановили, що штучний острів у шотландському озері Лох-Боргастейл має дерев’яну основу, хоча зовні виглядає повністю кам’яним. Відповідні висновки зробили після розкопок, результати яких оприлюднила агенція BBC, інформує «Главком».

Дослідники зазначили, що так званий кранног – невеликий штучний острів був зведений у період між 3500 і 3300 роками до нашої ери. Попри зовнішній кам’яний вигляд, під ним виявили масштабну дерев’яну конструкцію, яка слугувала основою споруди.

За словами археологів, первинна версія острова виникла понад 5 тис. років тому і являла собою круглу платформу з хмизу діаметром приблизно 23 метри. Згодом, приблизно через 2 тис. років та відбулася ще пізніше – у залізній добі.

«Коли ми почали розкопки, то зрозуміли, що насправді це була цілісна, досить велика дерев'яна споруда, яка знаходилася під тим, що ви сьогодні бачите як кам’яний острів», – сказала археолог Саутгемптонського університету, доктор Стефані Бланкшейн.

Окрім цього, у воді навколо острова виявили сотні фрагментів неолітичної кераміки. Науковці вважають, що це може свідчити про активне використання острова місцевими громадами у давнину.

За оцінками дослідників, спорудження таких об’єктів вимагало значних ресурсів і координації, що вказує на високий рівень організації давніх спільнот. Також вони припустили, що подібна технологія будівництва могла застосовуватися і на інших островах у регіоні Зовнішніх Гебридів.

Кранноги є типовими для Шотландії – у місцевих озерах зафіксовано сотні таких штучних островів. Раніше вважалося, що більшість із них мають переважно кам’яну структуру, однак нові знахідки можуть змінити уявлення про технології їхнього будівництва та етапи розвитку.

