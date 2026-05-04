Археологи відкрили неочікувану таємницю про острів у Шотландії (фото)

Єгор Голівець
Археологи знайшли під кам’яним островом масштабну дерев’яну споруду
Під кам’яною поверхнею дослідники виявили давню дерев’яну конструкцію

Археологи з Університету Саутгемптона встановили, що штучний острів у шотландському озері Лох-Боргастейл має дерев’яну основу, хоча зовні виглядає повністю кам’яним. Відповідні висновки зробили після розкопок, результати яких оприлюднила агенція BBC, інформує «Главком».

Дослідники зазначили, що так званий кранног – невеликий штучний острів був зведений у період між 3500 і 3300 роками до нашої ери. Попри зовнішній кам’яний вигляд, під ним виявили масштабну дерев’яну конструкцію, яка слугувала основою споруди.

За словами археологів, первинна версія острова виникла понад 5 тис. років тому і являла собою круглу платформу з хмизу діаметром приблизно 23 метри. Згодом, приблизно через 2 тис. років та відбулася ще пізніше – у залізній добі.

«Коли ми почали розкопки, то зрозуміли, що насправді це була цілісна, досить велика дерев'яна споруда, яка знаходилася під тим, що ви сьогодні бачите як кам’яний острів», – сказала археолог Саутгемптонського університету, доктор Стефані Бланкшейн.

Окрім цього, у воді навколо острова виявили сотні фрагментів неолітичної кераміки. Науковці вважають, що це може свідчити про активне використання острова місцевими громадами у давнину.

За оцінками дослідників, спорудження таких об’єктів вимагало значних ресурсів і координації, що вказує на високий рівень організації давніх спільнот. Також вони припустили, що подібна технологія будівництва могла застосовуватися і на інших островах у регіоні Зовнішніх Гебридів.

Кранноги є типовими для Шотландії – у місцевих озерах зафіксовано сотні таких штучних островів. Раніше вважалося, що більшість із них мають переважно кам’яну структуру, однак нові знахідки можуть змінити уявлення про технології їхнього будівництва та етапи розвитку.

Нагадаємо, що у Норвегії під час розкопок археологи виявили скарби епохи вікінгів. Знахідка містить сотні момент, що зробило це відкриття одним із наймасштабніших у країні. 

Перші монети археологи знайшли 10 квітня 2026 року на фермі поблизу села Рена на сході Норвегії. Тоді фахівці з металошукачами виявили перші 19 монет.

Усього дослідникам вдалося виявити 2 970 тис. монет, проте розкопки тривають, тож це може бути не вирішальна цифра. Наразі знайдені монети досліджують експерти Музею культурної історії в Осло.

Фахівці вже визначили походження низки монет, на деяких із них зазначені часи правління королів та імператорів

