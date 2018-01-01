У Ким Кардашьян родился третий ребенок. Что известно о новорожденной

Все подробности о новорожденной дочери звезды реалити-шоу

15 января в 12:47 у супругов Ким Кардашьян и Канье Уэста родилась дочь от суррогатной матери. Информацию о том, что у звездной пары появится ребенок были официально подтверждены в сентябре прошлого года, пишет «Главком». Ким сообщила об этом событии в открытом письме: «Она здесь и мы без ума от нее». Новорожденная

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Ким Кардашьян и Канье Уэст

Все подробности о новорожденной дочери звезды реалити-шоу

15 января в 12:47 у супругов Ким Кардашьян и Канье Уэста родилась дочь от суррогатной матери. Информацию о том, что у звездной пары появится ребенок были официально подтверждены в сентябре прошлого года, пишет «Главком».

Ким сообщила об этом событии в открытом письме: «Она здесь и мы без ума от нее». Новорожденная малышка весит 3 килограмма 345 граммов. Ее имя пока не разглашается.

Роды прошли в медицинском центре Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе, где появились на свет двое старших детей Ким. За здоровьем суррогатной матери наблюдал семейный врач клана Кардашьян Пол Крейн.

Сообщается, что оба супруга были в родильном зале вместе с суррогатной матерью. Правда, рэпер ждал рождение дочери за ширмой. Ким первой взяла на руки малышку, но и суррогатной матери позволили некоторый контакт с ребенком после рождения.

К услугам суррогатной матери супруги обратились в связи с тем, что Кардашьян тяжело перенесла первые две беременности. И ожидание третьего ребенка могло бы негативно сказаться на ее здоровье.

Суррогатная мать, к услугам которой обратились 37-летняя Кардашьян и 40-летний Уэст, по информации прессы, живет в Сан-Диего.

Контракт с суррогатной матерью был подписан в июне 2017. Согласно документу, сумма компенсации составляет $114 тыс. Уточняется, что суррогатная мать получит 45 тысяч, а компания, которая выступала посредником, - остальную сумму.

Напомним, Ким Кардашьян в третий раз вышла замуж в мае 2014 года. У них уже было двое детей, Норт уже четыре с половиной года, а Сейнту – два. «Норт и Сейнт очень рады поприветствовать сестренку», - добавляет Ким.

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