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    Джамала случайно рассекретила пол своего будущего ребенка

    Певица выдала себя на пустяковой мелочи детского быта
    Победительница «Евровидения-2016» Джамала тщательно скрывала информацию о своем будущем ребенке. Однако она случайно рассекретила его пол, опубликовав список вещей, которые она закупила перед его появлением на свет. На своей странице в Facebook артистка выложила список избранных товаров из детского интернет-магазина. Среди
    • Сьогодні, 16:23
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    Джамала
    Джамала

    Певица выдала себя на пустяковой мелочи детского быта

    Победительница «Евровидения-2016» Джамала тщательно скрывала информацию о своем будущем ребенке. Однако она случайно рассекретила его пол, опубликовав список вещей, которые она закупила перед его появлением на свет.

    На своей странице в Facebook артистка выложила список избранных товаров из детского интернет-магазина.

    Среди перечисленного оказались детский прорезыватель для зубов, органайзер для коляски, посуда, ковш для купания, детский ланч-бокс, органайзер на автомобильное сидение и сетка-гамак для игрушек. Однако больше всего внимания поклонников звезды привлек дорожный писсуар для мальчиков.

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    Сама же Джамала никак не комментирует ни пол будущего ребенка, ни свою публикацию в социальной сети.

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    Джерело: Вести

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