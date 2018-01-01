Джамала случайно рассекретила пол своего будущего ребенка

Певица выдала себя на пустяковой мелочи детского быта

Победительница «Евровидения-2016» Джамала тщательно скрывала информацию о своем будущем ребенке. Однако она случайно рассекретила его пол, опубликовав список вещей, которые она закупила перед его появлением на свет. На своей странице в Facebook артистка выложила список избранных товаров из детского интернет-магазина. Среди



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Джамала

Певица выдала себя на пустяковой мелочи детского быта

Победительница «Евровидения-2016» Джамала тщательно скрывала информацию о своем будущем ребенке. Однако она случайно рассекретила его пол, опубликовав список вещей, которые она закупила перед его появлением на свет.

На своей странице в Facebook артистка выложила список избранных товаров из детского интернет-магазина.

Среди перечисленного оказались детский прорезыватель для зубов, органайзер для коляски, посуда, ковш для купания, детский ланч-бокс, органайзер на автомобильное сидение и сетка-гамак для игрушек. Однако больше всего внимания поклонников звезды привлек дорожный писсуар для мальчиков.

Сама же Джамала никак не комментирует ни пол будущего ребенка, ни свою публикацию в социальной сети.

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Джерело: Вести