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    Потап раскрыл секрет своего успеха без музыкального образования

    Продюсер рассказал, как в него никто не верил в самом начале карьеры
    Известный продюсер и исполнитель Потап признался, что у него нет музыкального образования. Вместе с тем у него есть два его диплома: это магистр экономических наук и кандидат в мастера спорта по водному поло, пишет «Главком». «В шоу-бизнесе я музыкант-самоучка. Я пример того, что когда ты работаешь с утра до вечера, и у тебя есть
    • ГЛАВКОМ
    • Сьогодні, 13:51
    • Розсилка
    Потап
    Потап

    Продюсер рассказал, как в него никто не верил в самом начале карьеры

    Известный продюсер и исполнитель Потап признался, что у него нет музыкального образования. Вместе с тем у него есть два его диплома: это магистр экономических наук и кандидат в мастера спорта по водному поло, пишет «Главком».

    «В шоу-бизнесе я музыкант-самоучка. Я пример того, что когда ты работаешь с утра до вечера, и у тебя есть мечта и цель – ты горы свернешь. Мне никто не помогал, музыка, которую я делал, не была никому нужна, в меня не верили, но меня с детства приучили быть первым во всем, что бы я ни делал. По-другому и не могло быть в такой семье: дядя – двукратный чемпион мира по плаванию, мама – чемпион мира по плаванию, а папа чемпион СССР по водному поло», - рассказал Алексей Потапенко.

    Певец сделал такое признание в рамках проекта «Дети необъявленной войны». Он объединил знаменитых спортсменов, теле-радиоведущих, артистов, дизайнеров и других успешных украинцев с целью поддержать детей, требующих особого ежедневного внимания к себе. В частности, имеются в виду маленькие переселенцы, сироты, дети воинов, дети-инвалиды.

    __01О пережитых в детстве трудностях и становлении своего характера рассказали Денис Силантьев, Жан Беленюк, Ольга Сумская, Виталий Борисюк, Владимир Горянский, Илья Ноябрев, Стелла Захарова, Тимур Мирошниченко, Владимир Данилец, Анатолий Солов’яненко и др.  

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