Суррогатная мать родила Ким Кардашьян и Канье Уэсту дочку

Звездное семейство Кардашьян-Уэст принимает поздравления

В минувший понедельник, 15 января, Ким и Канье в третий раз стали родителями. Суррогатная мать, к услугам которой звезды прибегли после того, как обнаружилось, что у Ким – проблемы со здоровьем, не позволяющие ей вынашивать ребенка, родила девочку. По данным TMZ, дочка Ким и Канье родилась в понедельник, 15 января, в 12:47, весом 3,345 кг.



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Звездное семейство Кардашьян-Уэст принимает поздравления

В минувший понедельник, 15 января, Ким и Канье в третий раз стали родителями. Суррогатная мать, к услугам которой звезды прибегли после того, как обнаружилось, что у Ким – проблемы со здоровьем, не позволяющие ей вынашивать ребенка, родила девочку.

По данным TMZ, дочка Ким и Канье родилась в понедельник, 15 января, в 12:47, весом 3,345 кг. Реалити-звезда не стала скрывать радостного события и уже поделилась новостями о прибавлении в семействе, опубликовав пост с говорящим названием «Она здесь!»

«Канье и я рады объявить о том, что у нас появилась здоровая и красивая девочка. Мы невероятно благодарны нашей суррогатной матери за величайший подарок и за то, что она позволила нашей мечте сбыться, а также нашим замечательным врачам и медсестрам».

Напомним, у Ким и Канье – двое детей, Норт уже четыре с половиной года, а Сейнту – два. «Норт и Сейнт очень рады поприветствовать сестренку», добавляет Ким.