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    Жизнь

    У принца Гарри внезапно умерла любимая крестная (фото)

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    <p>36-летний принц Гарри получил печальные новости из Англии</p> <div></div> - У принца Гарри внезапно умерла любимая крестная (фото)

    36-летний принц Гарри получил печальные новости из Англии

    Внук Елизаветы II узнал о том, что умерла его любимая крестная

    Для мужа Меган Маркл этот год выдался крайне сложным. Младший сын принцессы Дианы поссорился с братом Уильямом из-за отставки, оказался оторван от родных в связи с пандемией коронавируса, потерял второго ребенка и теперь снова должен пережить смерть близкого человека.

    Гарри сообщили, что в минувшие выходные в возрасте 71 года скончалась леди Селия Вестэй — близкая подруга принца Чарльза и член «гоночного круга» Елизаветы II. Она также была крестной матерью герцога Сассекского и женой королевского придворного и мультимиллионера-бизнесмена Сэмюэля Вестэя.

    Сын принцессы Дианы тесно общался с крестной и ее тремя детьми: 37-летним Уильямом, 35-летним Артуром и 28-летней Мэри. Наследник британского престола сразу же связался с ними, как только узнал печальную новость о кончине леди Селии.

     «Селия Элизабет умерла внезапно, но мирно в субботу, 28 ноября. Обожаемая жена Сэма. Любимая мать Уильяма, Артура и Мэри, а также любимая бабушка Эллы, Фрэнка, Сэма и Козимы», — сообщили сегодня британские газеты.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Потап резко ответил украинцам на критику клипа Дорофеевой и будущего дуэта с Бузовой.

    Продюсер назвал соотечественников долбодятлами и заявил, что буде делать все, что пожелает.

    «Поэтому я хочу, чтобы вы меня услышали и поняли. Экспансия украинского музыки начинается не с треков на украинском, а из присутствия. Нас нет. Нас не слышат. Артисты едут из Украины. А те, кто остается, попадает под пресс таких долбодятлов, как ты», - заявил Потап.

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    Теги: Принц Гарри умер
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